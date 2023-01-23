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尊重人類遺骸！英國博物館為「木乃伊」改名、撤「愛爾蘭巨人」展示

報導指出，木乃伊一詞有「非人化」的意涵，且帶有英國殖民歷史的痕跡，對死者不尊重；而展出「愛爾蘭巨人」骨骸，違背死者生前不願被收藏、研究的意願。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/23 15:49
出於對死者尊重，英國部分博物館不再使用「木乃伊」一詞作為稱呼。（圖／美聯社）

出於對死者尊重，英國部分博物館不再使用「木乃伊」一詞作為稱呼。（圖／美聯社）

更新時間：2023-01-23 16:43

發布時間：2023-01-23 15:49

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）英國博物館近來致力於解決圍繞人類遺骸的倫理問題。出於對古埃及人的尊重，「木乃伊」一詞未來將自部分英國博物館移除，改以更政治正確的「木乃伊化的人」或「木乃伊化的遺骸」作為描述。

每日郵報報導，木乃伊一詞有「非人化的」（dehumanising）意涵，用來形容真實存在、生活過的古埃及人遺骸不尊重，會讓人聯想到恐怖片中的「可怕的怪物」，且帶有英國殖民歷史的痕跡。

「木乃伊」一詞（mummy）起源於阿拉伯文的「mummiya」，意思唯具防腐作用的「瀝青」（bitumen），該詞至少自1615年開始於英語中使用。許多收藏於英國博物館中的木乃伊，為該國殖民擴張時期被送至英國本土。

包含大英博物館（The British Museum）在內的部分英國博物館，傾向以「木乃伊化的人」（mummified person）或「木乃伊化的遺骸」（mummified remains）兩個詞，作為更政治正確的替代方案。

大英博物館表示，希望藉此向遊客強調，展品都曾是真實生活過的人，木乃伊一詞對3千多年前的死者「不尊重」。

大北方博物館（Great North Museum）則以新名稱指稱館內所藏的西元前600年的女性木乃伊里托魯（Irtyru），以此承認英國過去殖民剝削的歷史，也予以伊里托魯應有的尊重。此外，該館的安德森（Jo Anderson）指出，各類關於描繪木乃伊詛咒及超自然怪物的恐怖片，「侵蝕他們做為人的屬性」。

蘇格蘭國家博物館（National Museums Scotland）發言人表示，該館若知遺骸名字就此之作為稱呼，不然就以「木乃伊化的男人、女人、男孩、女孩或人」（mummified man, woman, boy, girl or person）稱之，因為「我們指稱的是人，而非物體。」

事實上，英國博物館近來致力於解決圍繞人類遺骸的倫理問題。位於威爾康博物館（Wellcome Collection）因其常設展「藥師 (the Medicine Man)」涉及延續「基於種族主義、性別歧視以及能力歧視理論及語言的醫學版本」，展示特殊病患如珍奇異獸，多年來遭到抗議。去（2022）年11月，該館宣布關閉「藥師」展。

衛報報導，該館館長基恩（Melanie Keen）表示創始人威爾康爵士（Sir Henry Wellcome）於19世紀收集的藏品，目的在於更好的了解過往世界各國的治療的藝術與科學，然而，其結果成為一個講述全球健康與醫學的系列故事，其中殘疾人、黑人、原住民及有色人種被異化、邊緣化乃至被剝削，甚至被完全忽略，這導致了「藥師」展的關閉。

紐時報導，亨特里安博物館（Hunterian Museum）今年決定不再展出其鎮館之寶—「愛爾蘭巨人」柏恩（Charles Byrne）的骨架。死於1783年的柏恩身高231公分，儘管生前以販賣自己的身長獲得名氣與財富，然而他死前遺願為埋骨海中，以免屍身遭解剖研究。如今博物館將之撤出眾人視線，然而是否繼續對遺骸進行醫學研究仍在爭論當中。
木乃伊
政治正確
英國
大英博物館

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