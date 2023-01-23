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1/23台灣新增10,501本土、24死亡　 BA.5仍為全球主流株、本土+12例

指揮中心呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，請民眾盡速接種疫苗。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/23 14:33
台灣23日新增97例本土中重症。(圖／中央流行疫情指揮中心）

台灣23日新增97例本土中重症。(圖／中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布，國內新增10,669例COVID-19確定病例，分別為10,501例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增97例本土中重症、24例死亡。

此外，我國新增確診案例中，含116例Omicron亞型變異株確定病例，分別為22例本土個案及94例境外移入。

世界衛生組織19日指出，目前BA.5及其衍生變異株仍為全球主流株。根據指揮今日公布中心數據，本日新增Omicronu亞型變異株的本土個案多為BA.5，共12例；目前本土累計最多個案為BA.2，共2538例。至於境外移入部分，本日新增最多的為BA.5，共47例；目前累計最多個案為BA.5, 共1,505例。

指揮中心呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，請民眾盡速接種疫苗。

本土新增10,501例確診、24死亡案例、168例境外移入

指揮中心表示，今日新增之10,501例本土病例，為4,787例男性、5,709例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,114例)，高雄市(1,318例)，臺中市(1,275例)，臺北市(1,141例)，桃園市(940例)，臺南市(871例)，彰化縣(455例)，新竹縣(324例)，苗栗縣(287例)，屏東縣(264例)，新竹市(259例)，雲林縣(228例)，基隆市(201例)，南投縣(172例)，宜蘭縣(163例)，嘉義縣(147例)，花蓮縣(121例)，嘉義市(99例)，臺東縣(65例)，澎湖縣(30例)，金門縣(21例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為13例男性、11例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月23日至今(2023)年1月20日，死亡日期介於去年6月21日至今年1月20日。

指揮中心說明，今日新增168例境外移入個案中，為93例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月23至今年1月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,353,625例確診，分別為47,187例境外移入、9,306,384例本土病例；2020年起累計16,122例COVID-19死亡病例，其中16,102例本土，另20例為境外移入。

國內新增116例Omicron亞型變異株確診：22例本土、94例境外移入

22本土個案細分為：12例BA.5、7例BA.2.75、3例BQ.1；目前累計本土Omicron亞型變異株確定病例：BA.5為1,596例、BA.2為2,538例、BA.2.75為71例、BQ.1為22例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

指揮中心指出，新增12例BA.5本土個案，占上週所有已定序之22例約54.5%，為6名男性、6名女性，年齡介於20多歲至80多歲，分布為北部6例、中部2例、南部3例、東部1例，確診日介於去(2022)年12月31日至今(2023)年1月12日。

94例境外移入則包括47例BA.5、32例BF.7、10例BA.2.75、4例BQ.1、1例BA.2；目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,505例、BA.2為1,032例、BA.2.75為154例、BF.7為123例、BA.4為104例、BQ.1為47例、XBB為32例。

指揮中心表示，94例境外移入個案，分別為72例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年1月3日至1月11日。其中檢出47例BA.5個案分別自中國(39例)，日本(5例)，南韓、泰國及韓國(各1例)移入；32例BF.7個案分別自中國(30例)，日本(2例)移入；10例BA2.75個案分別自越南(5例)，日本(3例)，泰國及馬來西亞(各1例)移入；4例BQ.1個案分別自日本(3例)，美國(1例)移入；1例BA.2自菲律賓移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年1月19日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株仍為全球主流株，其中BQ.1及其子代變異株占比升至54.4%，另XBB及其子代變異株占比約8.4%(含XBB.1.5) ，此外 ， BA.2及其衍生變異株佔比上升，約佔15.7% ；其中近期XBB.1.5變異株已至少於38國檢出，多來自美國，其次為英國、丹麥。 BQ.1 、 BQ.1.1 、 BF.7 、 BA.2.75.2 及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加；另WHO表示XBB.1.5變異株傳播能力增加，初步評估可能使全球感染數上升，惟仍具高度不確定性，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。
Omicron
Omicron亞型變異株
BA.5
BA.2

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