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新春登山夯 台灣內政部：迷途切記「STOP」口訣

內政部呼籲，山永遠都在，民眾登山前務必落實登山安全風險自主評估管理，平時鍛鍊體能，上山時量力而行。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/23 13:45
內政部醒國人注意登山安全。圖為位於嘉義阿里山森林遊樂區內的眠月線，為人氣登山健行路線。

內政部醒國人注意登山安全。圖為位於嘉義阿里山森林遊樂區內的眠月線，為人氣登山健行路線。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）新年假期登山成民眾熱門選項，然日前登山意外頻傳，內政部今（23）日提醒民眾，登山前務必做好安全自主管理，備好防滑配備，查詢行程路況及天氣資訊，下載離線地圖，擬定完整的登山計畫，做好準備再上山。

事前準備降低創傷風險 詢醫備藥預防高山症

內政部統計，近3年玉山、太魯閣及雪霸等高山型國家公園山域意外事故發生原因，主要為「創傷」(佔31％)、「高山症」(佔15％)、「迷路」(佔14％)與「墜谷」(佔14％)，推測與園區登山路線多為高海拔、長距離、爬升高、地質敏感等複雜地形有關，加上個人體能、裝備、風險評估與應變計畫等事前準備不足，導致易發生山域事故。

內政部呼籲，山永遠都在，民眾登山前務必落實登山安全風險自主評估管理，平時鍛鍊體能，上山時量力而行。到高海拔山區前，宜諮詢旅遊醫學門診或其他具高山醫學專業的醫療人員，如須服用藥物，應先備妥攜帶。爬升至高海拔區域，隨時衡量自身體力、路況、負重等條件，謹慎規劃爬升速度。如出現疑似高山症時，應立即下撤降低海拔高度，減緩不適症狀，切勿硬撐無視身體警示。

迷途切記STOP 雪地三寶防墜谷

內政部另提醒，登山前務必規劃好路線，可評估選擇攜帶適合的衛星通訊裝置，並善用智慧型手機離線地圖功能或紙本地圖，降低登山迷途與失聯風險。

萬一迷途時，也不要驚慌保持冷靜，務必記住「STOP」口訣：

S（Stop）先停下行動。
T（Think）回想迷途路段，若無法回到原路，應留在原地。
O（Observe）觀察環境及能暫時躲避空間，避免下切溪谷。
P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，防止失溫。另正確使用雪地三寶：岩盔、冰爪及冰斧(或登山杖等)，也可避免滑落或墜谷，保障個人登山安全。

此外，各國家公園管理處已完成602面可通話地點標示，民眾出發前可先了解行走路線的通訊點位資訊。當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援，或是善用手機離線地圖APP，除透過共享軌跡路線來避免迷途外，在手機訊號不穩處，仍可定位掌握行蹤，有助救援工作的進行。

落實無痕山林 維護環境秩序

為兼顧登山活動與山林保護，內政部建議民眾入園登山前可以至「臺灣國家公園」、「臺灣登山申請一站式服務網」與「臺灣國家公園入園入山線上申請服務網」等網站，預先瀏覽各國家公園登山情報等資訊。在入園登山期間，遵守國家公園法等法令規定，並落實「無痕山林」精神，共同維護山林環境與秩序。
內政部
登山

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更新時間 : 2023-01-23 16:57 GMT+08:00

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