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樂高迷看過來！是玩具也是藝術 樂高積木重現日本版畫大作《神奈川沖浪裏》

浪花的小巧思看得出製作團隊的用心

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/23 12:28
《神奈川沖浪裏》樂高版（圖／樂高網站）

《神奈川沖浪裏》樂高版（圖／樂高網站）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）樂高（LEGO）一再挑戰創意極限，已從玩具積木提升至藝術層次，日前推出了日本版畫名作《神奈川沖浪裏》，從浪花到落款小細節，毫不馬虎，樂高迷千萬不可錯過。

《神奈川沖浪裏》（The Great Wave off Kanagawa）是日本浮世繪畫家葛飾北齋創作的木刻版畫，出版於1830-1832年間，屬富嶽三十六景系列作品之一，描繪了神奈川沖（外海）的滔滔大浪、漁民在浪濤中求生存的場景，遠方的背景則是富士山，是葛飾北齋的晚年代表作。

樂高將這幅畫作拆解為1,810塊積木，玩家可透過盒中手冊或樂高App說明組合完成。從細節不難發現，樂高連此畫的特色「鷹爪浪花」、左上角的畫家署名都特別設計，使之更貼近原畫。

在拼組的過程中，還可聆聽樂高特別準備的《神奈川沖浪裏》特輯（英文），介紹了這幅版畫的文化脈絡與製作靈感，讓玩家更能融入故事當中。完成大作後，還可將之裱框作為擺飾、掛飾，成就名畫藝術。

事實上，身為全球21位官方認證樂高達人（LEGO Certified Professionals）的日本藝術家三井淳平，早於2020年前，就曾花了400個小時，以5萬塊樂高積木組合成立體版的《神奈川沖浪裏》，將原作還原得維妙維肖，不愧是大師級的樂高高手。

樂高迷看過來！是玩具也是藝術 樂高積木重現日本版畫大作《神奈川沖浪裏》

樂高迷看過來！是玩具也是藝術 樂高積木重現日本版畫大作《神奈川沖浪裏》
《神奈川沖浪裏》（圖／紐約大都會博物館）

樂高迷看過來！是玩具也是藝術 樂高積木重現日本版畫大作《神奈川沖浪裏》

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《神奈川沖浪裏》樂高版（圖／樂高網站）
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