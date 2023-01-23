（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）除夕夜不平靜，美國加州一間舞廳於美西時間週六（21日）晚間10時發生槍擊案，造成10人身亡，槍手也飲彈自盡。由於此區是亞裔族群聚居地，歡樂的年節氣氛，遭此一濫殺事件蒙上陰影。

事件發生在洛杉磯郡（Los Angeles County）蒙特瑞公園市（Monterey Park）的舞星大舞廳（Star Ballroom Dance Studio），72歲的犯嫌Huu Can Tran對舞廳一陣濫射，導致5男5女身亡、10人受傷，死者多為50歲以上。

槍手進行第一波槍擊後，過了20至30分鐘，又闖進鄰近阿罕布拉（Alhambra）的另一間來來舞廳（Lai Lai Ballroom），打算再度大開殺戒，所幸被民眾制伏，奪走其槍械。槍手隨即開著白色休旅車逃逸，而當特警小組發現該車輛時，犯嫌已在車內開槍自戕身亡。

根據美聯社，警方表示，犯案動機仍在調查，這已是美國本月以來第五起槍擊案，促使全美警方加強對亞裔社區的巡邏。因COVID疫情而中斷三年的新年慶祝活動，遇槍殺案戛然而止，當地居民心理衝擊不可謂不大。

蒙特瑞公園市位於洛杉磯東邊，人口約6萬，7成亞裔，多為中國裔移民，是1970至1980年代亞裔大舉移民美國的目的地之一。原定週六、週日的封街新年慶祝活動已取消。舞星舞廳距離嘉韋大道（Garvey Avenue）僅數街區之遙，該大道佈滿小店，招牌多為中英雙語，此區居民常用國語、廣東話交談。中國題材的電影，也常至該區取景。

美國加州除夕夜槍擊案釀10死 亞裔族群餘悸猶存



警方公布疑為槍手的畫面（圖／美聯社）



兇嫌在車內飲彈自盡（圖／美聯社）



FBI幹員調查加州暗夜槍擊案（圖／美聯社）