（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友21日發表長文，指中國這一波疫情導致全國約80%人民染疫，短期內再爆第二波疫情的可能性小，但官方日前給的死亡數字，仍遭專家質疑。

吳尊友表示，今年春節，約有50億人次探親流動，部分地區可能會出現感染數上升情況，但由於8成已感染過，未來兩三個月再爆發大規模疫情反彈的可能性較低。然而，他呼籲就算是已康復的中老年人，也不建議遠距離旅行或造訪親友。

吳尊友指出，這波疫情主要是由Omicron變異株BA.5.2造成，其次為BF.7，再次為BA.2.76，其他十餘種亞型或進化分支合計占比低於5%。

他提到，美國目前流行的主要病毒株是BQ.1、BQ.1.1和XBB.1.5，其中XBB.1.5去年12月和今年1月上旬占流行的比例上升較快，引起全球關注。中國個別城市也監測到該毒株的輸入病例，但尚未在本土感染病例中監測到，XBB.1.5短期內造成傳播並引發新一波疫情的可能性較小。

吳尊友表示，近期泰國檢出XAY.2變異株，中國尚未監測到該變異株，由於感染病例數少，目前尚缺乏該傳播力、致病力和免疫逃逸能力等數據。

根據路透，官方日前稱，中國已過了疫情高峰期，截至1月12日，約是放棄清零的1個月後，近6萬人因COVID病歿。然而，部分專家對此一官方數據不以為然，認為並未反映疫情的全貌。許多在家亡故者並不計入，且多名醫師爆料，上級施壓應避免將新冠列為死因，因此實際死亡數字恐怕遠遠低估。

專家稱中國8成已染疫 外界對死亡數字存疑