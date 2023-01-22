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紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/22 21:00
台灣駐美代表蕭美琴  （圖／美聯社）

台灣駐美代表蕭美琴  （圖／美聯社）

(台灣英文新聞／國際組　綜合報導）「紐約時報」報導，台灣駐美代表蕭美琴是華盛頓最有影響力外國大使之一，儘管不得以大使為頭銜，諸多限制令她感到無力，但她以「戰貓」對抗中國「戰狼」，為「台灣的生存」周旋於華府，她表示愈來愈多人認同「台灣是民主政體、是良善之力、是美國真正夥伴」。

紐時指出，蕭美琴遊走在灰色地帶，有強大的圈內人管道，卻得忍受特殊的圈外人身分。近乎日日與拜登政府高階官員通話，與國會兩黨領袖維持聯繫。前總統川普政府的國家安全顧問波頓（John R. Bolton）表示：「台灣在華府有著任何國家之中最令人印象深刻的外交代表之一。」

然而，美國並未正式承認台灣為利國家，因此蕭美琴無大使頭銜，工作單位也僅能以「駐美國台北經濟文化代表處」為名。

蕭美琴坦言維持平衡的有其難處，稱自己以「戰貓」風格對抗中國「戰狼」外交策略。她解釋，貓能走在鋼絲上，並靈巧平衡自身。

報導指出，台美關係越發緊密，然鑒於「一中政策」，美方在處理台灣關係上仍相當謹慎。例如蕭美琴的車牌與其他駐華府外交官員略有不同。此外，訪美的台灣官員須至「美國在台協會」（AIT）位於維吉尼亞州羅斯林（Rosslyn）的辦公室會見拜登政府官員，而非白宮、國務院，台美官方信函亦透過AIT轉交。去年白宮還施壓國會，讓參議院通過的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一案無疾而終。

然而，拜登政府批准對台軍售（2022））年12月，總統拜登簽署國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援。近幾年禁止台灣駐美代表訪問白宮和國務院的規定也逐步放寬，如今蕭美琴會定期但低調地出入上述兩地，也是國會山莊的公開常客。

蕭美琴形容自己有著「合法的非官方」地位，並將之歸咎於北京當局，她強調，「台灣不僅抗拒霸凌，也抗拒被告知不能有任何朋友。」

蕭美琴指出，在華府越來越多人認同「台灣是民主政體、是良善之力、是美國真正夥伴」，但來自中國的威脅也越發沉重，而她的工作不僅是工作，「這是生存，這關係到台灣的生存。」

對於台灣在華府的諸多限制，蕭美琴坦言深感無力，但她理解美方立場，「我們不全怪美國。」她說：「我們怪那個威脅大家，造成這種情況的惡霸。」
蕭美琴
駐美代表
紐約時報

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更新時間 : 2023-01-22 21:25 GMT+08:00

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