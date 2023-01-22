希金斯確定成紐西蘭第41任總理 ： 人生最大榮幸與責任

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）紐西蘭執政的工黨今（22）日選出希金斯接替黨魁一職，並成為該國第41任總理，副總理由有原住民背景的賽普洛尼擔任。

紐西蘭現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日以為由，閃辭工黨（Labour Party）黨魁與國家總理之職，並宣布不尋求連任，五年半的總理生涯將於2月7日劃上句點。

路透社、半島電視台報導，工黨（Labour Party）國會黨團21日唯一提名希金斯（Chris Hipkins），22日經64位議員投票，確定由其成為新任黨魁及紐西蘭總理，並帶領工黨在民調落後於反對黨的劣勢中，於10月14日大選取勝。

現年44歲的希金斯，2008年首次當選議員嶄露頭角，在疫情期間擔任防疫部長，零容忍政策成果亮眼，如今身兼紐西蘭教育部長、警察部長和公共服務部長三職，又接下黨魁與總理的重擔。

希金斯在確定當選後表示，「這是我人生最大的榮幸，也是最大的責任，」面對前方的挑戰，他表示「充滿幹勁、情緒高昂。」

他肯定了阿爾登在任上的成就，讚許她為紐西蘭最偉大的總理之一；同時他也提及阿爾登任內面臨的仇恨與攻擊，表示「我們還有一段路要走，以確保女性在領導層級得到與男性同等的尊重。」

希金斯也公布了副總理人選，由現年46歲、具薩摩亞、東加及歐洲血統的塞普洛尼（Carmel Sepuloni）出任，她身兼多個部會首長，包括社會發展、就業、藝術文化及遺產，目前定居奧克蘭。

總理交接須由阿爾登向虛位元首國王查爾斯三世（King Charles III）在紐西蘭的代理人、總督基羅（Cindy Kiro）遞交辭呈，爾後基羅任命希金斯為第41任總理，希金斯宣誓就職正式成為總理。

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