華格納集團反問白宮所犯何罪 稱將體面送還烏軍遺體

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）俄羅斯傭兵組織「華格納集團」（Wagner Group）日前被美國認定為跨國犯罪組織並加以制裁，該集團21日反問白宮華格納所犯何罪，此外也宣稱要送還與之於勒答爾交戰中喪生的烏軍遺體。

華格納集團兵源8成來為罪犯，目前約有5萬名傭兵於烏克蘭境內，這些傭兵行事殘暴、犯下侵害人權的罪行。路透社報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）美東時間20日表示，瓦格納集團一直支持俄國軍隊入侵烏克蘭，並聲稱對推進戰況有功，因此美國將之認定為重要的跨國犯罪組織，並將對其擴大制裁。

美國已在2017年及去（2022）年12月兩度限制與華格納的貿易行為，以此限制該集團取得武器。歐盟（EU）2021年12月也對華格納實施制裁。

華格納集團顯然並不服氣，其創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）對此致函白宮，並在Telegram公布寄給柯比的信件內容，反問白宮「華格納犯了何罪？」

華格納集團惡名昭彰，在烏克蘭前線犯下諸多暴行，日前狂攻烏東的巴赫姆特（Bakhmut），並於11日宣布控制鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar），報導引述該集團旗下媒體RIA FAN於當地時間21日指出，要以「體面」的方式送還於戰役中身亡的烏軍的遺體。

據報導，該集團計畫以4至5個車隊、約20輛卡車，將遺體運至烏國掌控地區，然而並未提及具體數量及細節，僅稱烏軍在此役中遭受「嚴重損失」。