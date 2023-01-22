改親俄國 布吉納法索軍政府要求反恐法軍撤出

(（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）布吉納法索在去（2022）年發生軍事政變後，除開始向俄國靠攏外，與原宗主國法國關係則持續惡化，軍政府並在昨（21）日宣布，要求駐紮在境內對抗恐怖分子的法軍，於一個月內撤出境內。

官媒布吉納法索通訊社（AIB）指出，軍政府已凍結2018年與法國政府簽訂、允許法軍滯留在境內的軍事協議，據〈半島電視台〉報導，一名與軍方關係密切的線人表示，這並不代表兩國政府的關係惡化，只有軍事合作的部分受到了影響。

布吉納法索曾為法國殖民地，獨立後現在仍是全球最貧窮、戰亂最頻仍的國家之一，法軍目前於境內駐有約400人的特種部隊，協助其對抗自薩赫爾地區與鄰國馬利擴散至境內的對抗伊斯蘭國（ISIL）武裝勢力，不過隨著軍政府的上台，合作對象開始轉為俄國知名的傭兵組織華格納集團（Wagner Group）。

這幾個月以來，布國境內的反法情緒持續高漲，週五更是在首都瓦加杜古（Ouagadougou）爆發了反法遊行，要求驅逐法國特使，並關閉其駐軍軍事基地。

一名抗議者指出，法國已經在國內駐紮了這麼久，即使擁有著大量裝備及情報優勢，反恐行動仍然毫無進展，是時候讓他們離開了。遊行主辦者表示，除了要求驅逐法軍外，這次的活動也是對軍政府及正在對抗伊斯蘭國民兵的軍隊表達支持。

事實上，布國不是第一個要求法國軍隊離境的非洲國家。鄰國馬利境內本來也有法國的反恐部隊駐紮，不過隨著馬利在去年要求法國撤軍，2400人的部隊只得在與ISIL對抗9年後，撤往附近的尼日及查德。