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1/22台灣增19,187例COVID-19確定病例：18,871例本土、316例境外移入、27例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/22 14:24
中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,187例COVID-19確定病例。（圖/美聯社）

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,187例COVID-19確定病例。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,187例COVID-19確定病例，分別為18,871例本土個案及316例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,871例本土病例，為8,638例男性、10,222例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前六多縣市仍是六都，依序為新北市(4,054例)，桃園市(2,243例)，臺中市(2,153例)，高雄市(2,140例)，臺北市(1,991例)，臺南市(1,546例)。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為17例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於今年1月7日至1月19日。

1/22台灣增19,187例COVID-19確定病例：18,871例本土、316例境外移入、27例死亡

指揮中心說明，今日新增316例境外移入個案中，為171例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月22至今年1月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,342,958例確診，分別為47,088例境外移入、9,295,816例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,098例COVID-19死亡病例，其中16,078例本土，另20例為境外移入。

1/22台灣增19,187例COVID-19確定病例：18,871例本土、316例境外移入、27例死亡

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更新時間 : 2023-01-22 15:15 GMT+08:00

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