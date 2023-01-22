反政府暴動持續升級 祕魯政府關閉馬丘比丘百人受困

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）針對祕魯新任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的反政府示威已持續一個月，示威逐漸演變成暴動，已造成超過45人喪生，由於暴力事件頻傳以及示威者封鎖道路，政府已宣布關閉知名的觀光景點馬丘比丘，導致數百人受困。

現階段，前往馬丘比丘的鐵路從週四起遭到封閉，據稱，是因為部分鐵道遭到了示威者破壞所致；另外在觀光客間十分熱門的印加小徑也被政府以保護觀光客安全為由關閉，大概有417名遊客卡在馬丘比丘的山腳下進退不得，其中超過300人是外國人。

這已不是第一次有遊客因為示威導致景點關閉而受困，由於示威者用石頭封鎖了道路，上個月政府被迫用直升機將遊客運出，很多人甚至得徒步下山。

祕魯文化部長指出，雖然景點遭到關閉，不過那些已經購買馬丘比丘入場票券的遊客，在示威結束後的一個月內都可以使用該票，如果不想用也可以辦理退費。

祕魯的反政府示威已持續數週，抗議者的主要訴求是釋放因叛國、叛變為由遭關押的前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）、博魯阿爾特下台，以及重新舉行大選等，不過由於縱火、劫掠以及暴力事件頻傳，警方已出動鎮暴水車，並動用催淚彈驅散群眾。

卡斯蒂略於去（2022）年12月在國會對其彈劾投票前，宣布解散國會、替總統擴權並宣布進入國家緊急狀態，此舉引發外界譁然，除大批內閣成員自行請辭外，憲法法庭更指控他試圖發動「自我政變」（self-coup），隨後他在試圖進入墨西哥駐利馬大使館尋求政治庇護時被捕，並面臨叛國、叛變等指控。

在關押過程中，卡斯蒂略持續否認他試圖發動政變，其支持者也不滿新政府關押卡斯蒂略，導致了全國性示威的爆發。