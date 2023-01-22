（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國總統拜登的「文件門」延燒。拜登的私人律師和檢察官21日（週六）表示，美國司法部在徵得同意後，自週五起在拜登位於德拉瓦州威明頓自宅中展開近13小時的大規模搜索，於20日完成後又搜出一些機密文件。

CNBC報導，拜登的私人律師Bob Bauer表示，拜登及第一夫人吉兒（Jill Biden）於搜查期間都不在家中，但已授權司法部入內進行全面搜索，司法部共帶走六件機密文件，包含檔案、報告和活頁夾，另有他從政幾十年來親手寫的筆記。

文件日期可追朔到拜登在1973年到2009年擔任德拉瓦州（Delaware）參議員，和2009年至2017年擔任歐巴馬副手時期。手寫筆記則多為他在副總統任期間所紀錄，不過官方目前尚未公開相關資料的機密層級。

這是自去年11月以來，司法部第四次在拜登的私宅發現機密文件。去（2022）年11月2日拜登位於華府的私人辦公室遭發現其擔任副總統任內的少量機密文件。但白宮直到今年1月9日才對外證實這件事。

此外，去年12月20日，拜登位於德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的私宅車庫與個人書庫內發現第二批機密文件。

1月11日，再度於威明頓市私宅中發現一頁機密文件，但隔日司法部前往搜索時，另外發現五頁機密文件

在拜登私人處所接二連三發現機密文件之後，美國司法部長Merrick Garland已於12日指派私人律師暨前政府檢察官Robert Hur作為獨立特別檢察官進行調查，以了解在拜登私人處所發現的機密政府文件，是否有違反任何法律。

FBI歷經13小時搜查 美國總統拜登私宅第四度搜出機密文件