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初一台灣國道火燒車！酒駕釀6車連環車禍　統聯客運追撞小客車2死9傷

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/22 09:52
國道1號頭屋路段22日清晨發生多車連環追撞事故，其中1輛統聯客運及前方自小客車起火燃燒。（民眾提供）

國道1號頭屋路段22日清晨發生多車連環追撞事故，其中1輛統聯客運及前方自小客車起火燃燒。（民眾提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國道1號北上苗栗頭屋路段今（22）日清晨發生６車連環追撞事故並引發火燒車，造成統聯客運駕駛、自小客車乘客葬身火海，另有9人受傷送醫，事故已於上午8點21排除，恢復全線通車。

綜合媒體報導，國道一號北上127.3公里頭屋－造橋段，22日清晨4點57分發生1大客車與5小客車追撞事故。苗栗縣消防局清晨5時許接獲通報，隨即派遣苗栗、頭屋以及特搜等多個分隊共計11車、消防人員26名前往搶救，造成該路段緊急全線封閉。

救援人員指出，事故現場有多部車輛疑因連環追撞分別停在內側、中線車道，其中1輛統聯客運車頭因追撞緊連著1部自小客車，兩車均已全面燃燒，客運上共21名旅客及時逃生，但統聯駕駛、被追撞的自小客車內1名乘客因夾在車上逃生不及葬身火海。

遭統聯追撞起火的自小客車蔡姓駕駛表示，當時看到前方有車輛打橫在車道上，原本已經煞車沒有追撞上去，不料，正想倒車後退，一旁女性友人女大喊「後面有車」，後方統聯客運即追撞上來，隨即起火燃燒，他連忙倉皇逃出車外，但女性友人來不及逃出。

據了解，統聯客運載有21名準備前往機場的乘客，事故發生後緊急疏散，由其他車輛接駁。

有乘客指出，當時該路段有濃霧，視線不佳，疑似前方先有車輛自撞護欄後，造成連環追撞；另有一名追撞事故車輛的駕駛表示，眼見前方已經「撞成一片」緊急閃車，聽到起火的車上還有人受困，想要幫忙救人也已經來不及。

據國道警方調查，事故起因為1輛白色自小客車自撞，後方車輛閃避不及追撞引發連環車禍，自撞的小客車駕駛為40多歲女性，酒測值0.34毫克超標，依法送辦。

苗栗縣消防局統計，車禍現場有2人死亡，另有9人受傷送醫(1名重傷、8名輕傷)，事故於上午8點21排除，包括統聯客運在內，共6部大小車追撞，事發經過及肇事原因尚待調查釐清。

初一台灣國道火燒車！6車連環車禍　統聯客運追撞小客車　釀2死9傷
國道一號
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統聯客運

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