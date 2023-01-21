又一家！加密貨幣借貸平台Genesis於美國聲請破產

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）繼加密貨幣交易平台FTX、加密貨幣貸款平台BlockFi相繼倒閉，幣圈再傳動盪，加密幣借貸平台Genesis於19日向美國法院聲請破產保護，積欠債權人至少34億美元，其中最大債權人為加密貨幣交易所Gemini，金額約為7.66億美元。

路透社報導，FTX破產衝擊幣圈產業，Genesis Global Capital於去年11月16日暫停客戶資金贖回要求，後於本月19日向位於紐約南區美國法院聲請破產保護。

據所提交文件估計，截至去年11月30日止，該公司擁有逾10萬債權人，資產價值53億美元，包含公司間負債在內的債務有51億美元。

路透社計算數據指出，Genesis積欠前50大債權人至少34億美元，其中最大債權人為加密貨幣交易所Gemini，金額約為7.66億美元。

Genesis在5月19日前提出脫離破產保護計畫，將在3個月內設法拍賣資產以償還債權人。

Genesis也於一份聲明中指出，將考慮進行出售或與股票相關的交易以便還債，並表示有1.5億美元的現金來支持重組工作。

該聲明還提及，Genesis的衍生性金融商品和現貨交易、證券經紀及託管業務不屬於破產程序的一部分，將繼續為客戶服務。

至於Genesis破產是否對市場造成衝擊，瑞銀（UBS）貨幣和加密貨幣策略師卡奇科夫斯基（Ivan Kachkovski）並不這樣認為，但他指出，「連鎖效應是否將持續，尚待觀察」。

值得注意的是，Genesis Global Capital的母公司Genesis Global Holdco和另一家貸款公司Genesis Asia Pacific也皆申請了破產保護。

Genesis的母公司風險投資公司數位貨幣集團（Digital Currency Group）則在一份聲明中指出，DCG及其員工，包括Genesis董事會成員，皆未參與申請破產的決定。

聲明強調，「Genesis有其獨立的管理團隊，法律顧問及財務顧問，並任命一個由獨立董事所組成的特別委員會，他們將負責Genesis Capital的重組工作」。