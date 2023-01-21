Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

又一家！加密貨幣借貸平台Genesis於美國聲請破產

Genesis於聲明中指出，將考慮進行出售或與股票相關的交易以便還債，並表示有1.5億美元的現金來支持重組工作。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 17:44
加密幣借貸平台Genesis19日向美國法院聲請破產保護。（圖／Pexels）

加密幣借貸平台Genesis19日向美國法院聲請破產保護。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）繼加密貨幣交易平台FTX、加密貨幣貸款平台BlockFi相繼倒閉，幣圈再傳動盪，加密幣借貸平台Genesis於19日向美國法院聲請破產保護，積欠債權人至少34億美元，其中最大債權人為加密貨幣交易所Gemini，金額約為7.66億美元。

路透社報導，FTX破產衝擊幣圈產業，Genesis Global Capital於去年11月16日暫停客戶資金贖回要求，後於本月19日向位於紐約南區美國法院聲請破產保護。

據所提交文件估計，截至去年11月30日止，該公司擁有逾10萬債權人，資產價值53億美元，包含公司間負債在內的債務有51億美元。

路透社計算數據指出，Genesis積欠前50大債權人至少34億美元，其中最大債權人為加密貨幣交易所Gemini，金額約為7.66億美元。

Genesis在5月19日前提出脫離破產保護計畫，將在3個月內設法拍賣資產以償還債權人。

Genesis也於一份聲明中指出，將考慮進行出售或與股票相關的交易以便還債，並表示有1.5億美元的現金來支持重組工作。

該聲明還提及，Genesis的衍生性金融商品和現貨交易、證券經紀及託管業務不屬於破產程序的一部分，將繼續為客戶服務。

至於Genesis破產是否對市場造成衝擊，瑞銀（UBS）貨幣和加密貨幣策略師卡奇科夫斯基（Ivan Kachkovski）並不這樣認為，但他指出，「連鎖效應是否將持續，尚待觀察」。

值得注意的是，Genesis Global Capital的母公司Genesis Global Holdco和另一家貸款公司Genesis Asia Pacific也皆申請了破產保護。

Genesis的母公司風險投資公司數位貨幣集團（Digital Currency Group）則在一份聲明中指出，DCG及其員工，包括Genesis董事會成員，皆未參與申請破產的決定。

聲明強調，「Genesis有其獨立的管理團隊，法律顧問及財務顧問，並任命一個由獨立董事所組成的特別委員會，他們將負責Genesis Capital的重組工作」。
加密貨幣
加密貨幣交易所
Genesis Global Capital
幣圈
破產保護

相關新聞

FTX破產台灣央行首度表態：虛擬資產投資宜適度漸進納管
FTX破產台灣央行首度表態：虛擬資產投資宜適度漸進納管
2022/12/17 17:55
門票手刀搶光！首屆台北區塊鏈週「不知DAO」舉辦　台裔NFT藝術家Pplpleaser開講
門票手刀搶光！首屆台北區塊鏈週「不知DAO」舉辦　台裔NFT藝術家Pplpleaser開講
2022/12/15 15:18
巴哈馬法院駁SBF保釋 引渡回美國耗時恐逾1年
巴哈馬法院駁SBF保釋 引渡回美國耗時恐逾1年
2022/12/14 16:19
百萬人血本無歸 美國加密貨幣交易所FTX前CEO巴哈馬被逮
百萬人血本無歸 美國加密貨幣交易所FTX前CEO巴哈馬被逮
2022/12/13 10:08
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
2022/12/10 16:46

更新時間 : 2023-01-21 19:59 GMT+08:00

最受歡迎

真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀新年
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台
吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台
台灣為2022年日本第二大觀光客來源國　第一名人數為台灣三倍
台灣為2022年日本第二大觀光客來源國　第一名人數為台灣三倍
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日