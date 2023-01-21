和平時代結束？ 法國宣布2030年前軍事預算翻倍

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日宣布，冷戰以降的「和平紅利」（peace dividend）已經用罄，為因應俄國入侵烏克蘭的軍事危機及日漸增加的外部威脅，法國將在2024年至2030年間大幅調升軍事預算，以保護自由、安全、繁榮及法國在全球的地位。

現階段規劃的預算高達4130億歐元，這代表著到了2030年，相較於馬克宏2017年剛上台時，軍事預算已將近翻倍，而受到俄烏戰爭之後俄國三天兩頭就拿核武出來威脅西方國家的影響，這筆預算很大一部分將會被用於更新法國的核武庫存。

除了核武之外，被頻繁使用的無人機，以及雙方的情報戰，也讓法國意識到需要加速軍事上的調適，以替隨時可能襲來的下次戰爭做好準備；另外，他也特別提出，為因應亞太地區新竄升的威脅，法國也將更注重海外屬地的軍事部署。

而事實上，自1960年以降，在美國與北大西洋公約組織（NATO）集體安全保護傘之下，雖然歐洲各國的軍事支出仍在持續增加，實際上占全國GDP與政府總花費的支出卻逐年下降。

在軍事預算上投資過少，加上法國在非洲仍有駐軍，導致法國在俄烏戰爭爆發之初，完全無法提供足量的援助給烏克蘭，這更導致未能預測到俄軍進攻的軍事情報局局長下台。

馬克宏強調，威脅很多而且彼此錯綜複雜，自俄國決定進攻烏克蘭後，和平紅利已經消耗殆盡，國際秩序正陷入數十年來未曾見過的國家間博弈中。