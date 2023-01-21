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接棒阿爾登　希金斯22日有望成紐西蘭總理

希金斯的總理之路並不輕鬆，其所屬工黨民調落後反對黨，在他面前的是重組新政府及贏得10月大選的嚴峻挑戰。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 16:51
紐西蘭工黨新任黨魁候選人希金斯。(圖／德國之聲）

紐西蘭工黨新任黨魁候選人希金斯。(圖／德國之聲）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登2月7日將卸任，其所屬工黨目前已提名身兼紐西蘭教育部長、警察部長和公共服務部長三職的希金斯，並將於22日正式支持他出任黨魁及總理。

阿爾登（Jacinda Ardern）19日閃電宣布辭職工黨（Labour Party）黨魁與國家總理之職，且不尋求連任，五年半的總理生涯將於2月7日劃上句點。

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衛報報導，工黨黨團今日上午唯一提名現年44歲的希金斯（Chris Hipkins）接替阿爾登，在沒有其他競爭者的情況下，他有望於22日通過投票，成為新任黨魁及國家總理。

希金斯行事果敢，任職教育部長及公共服務部長達5年，並於去年兼任警察部長。

此外，希金斯於新冠疫情期間曾任防疫部長近兩年，與阿爾登攜手以零容忍政策締造紐西蘭的防疫佳績，備受國際讚譽。該國直到2022年8月才開放國境，然而人們也因厭倦嚴格的防疫以及隨之而來的經濟衰退，對阿爾登心生不滿，希金斯也對外承認在處理疫情存在一些錯誤。

總理之路備受挑戰 10月大選力挽狂瀾

希金斯的總理之路並不輕鬆，路透社引述1News-Kantar民調數據指出，工黨的支持率自2022年初的40%下滑到33%，即便加上長期盟友的綠黨（Green Party）的9%，也依然落後於反對黨，希金斯必須一肩扛起在10月14日的大選中勝出的艱鉅重任。

衛報則引述Curia20日公布、阿爾登宣布辭職前的民調指出，工黨的支持率為31.7%，反對派國家黨（National Party）37.2%。右翼及左翼聯盟夥伴行動黨（Act）和綠黨則各占約11%，顯示希金斯面前的是扭轉工黨劣勢、組建新政府的嚴峻挑戰。

希金斯今日在記者會上表示，擔任總理一職「是一生中最大的責任及特權」。他承諾，將延續阿爾登「平靜、穩定，令人安心的」領導風格，並走出自己的路。

希金斯的副手人選尚不明朗，他也不願透露是否將選擇一位女性共事。他僅表示，「在紐西蘭史上，我們第一次擁有一個性別平等的議會，女性將會在我們的議會中擔任高級職務。這很好，作為一個國家，我們應當會此感到自豪」。
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更新時間 : 2023-01-21 19:59 GMT+08:00

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