新年走春必去！結合台灣在地人文　星巴克北中南特色門市一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）春節連假計畫去哪玩呢？星巴克集結全台5個必訪特色門市，包含近期進駐百年小鎮的台南新化門市、首間社區共榮門市(Community Store)- 花蓮和平門市，以及八德興豐門市等，邀請大家用一杯咖啡開啟一場美妙的城市探索。

近期全新開幕的台南新化門市，坐落於新化商圈的主要幹道中正路上，擷取了老街建築交融現代與古典工藝美學的百年風華，與星巴克起源於歷史悠久的西雅圖派克市場相互輝映。

門市內空間以現代古典的表現手法結合暖色木調與冷調金屬，運用在吧檯立面及天花垂版造型，呈現出精緻的空間氛圍；門市外觀則將老街立面富含歷史故事的設計元素運用於建物頂部，在外觀立面以金屬銅色網加上星巴克元素的內底牆壓紋設計，照映出動人的璀璨華麗，一如遊覽新化老街富饒的歷史軌跡總讓人驚艷不已。

台南新化門市外觀將老街立面富含歷史故事的設計元素運用於建物頂部，在外觀立面以金屬銅色網加上星巴克元素的內底牆壓紋設計，照映出動人的璀璨華麗。（業者提供）

位於花蓮台泥DAKA園區的花蓮和平門市是在地首間社區共榮門市(Community Store)，代表著星巴克從人文出發，對於永續經營承諾的全新店型，期望透過門市擴大星巴克夥伴及第三空間的力量，能夠更好服務所在的社區及環境。

星巴克花蓮和平門市內景。（業者提供）

花蓮和平門市蘊育自花蓮多采多姿的原住民文化，門市內特別打造以原住民主題，邀請兩位原住民藝術家米路哈勇老師及安聖惠老師於門市打造獨特的artwork外；夥伴們於活動使用的獨特圍裙更是由當地最具代表性的太魯閣族傳統織布工藝傳承者-秀花工坊的石馬秀花老師協同部落媽媽們協助編織。

秀花工坊的石馬秀花老師，以當地最大的部族太魯閣族的文化為靈感來源，協同部落媽媽們編織出太魯閣族以淺色為主，引以為傲的祖靈之眼彩虹橋圖騰。（業者提供）

八德興豐門市坐落於桃園市八德重劃區內的興豐路上，近八德埤塘自然生態公園，以桃園千塘鄉美名，及曾培育出在地原生種稻米的故鄉八德區，從高空俯瞰，波光粼粼的埤塘閃耀，正是先民辛勤耕耘，帶來的金黃稻米，門市正以「金色輝煌、千塘之鄉」為靈感，整體以古銅金的長條型俐落垂直線條交錯設計，隨不同光線層次及明亮變化，呼應金色稻穀的豐收飽滿，加上錯落在格柵線條的大面玻璃窗，有如豐富桃園地貌的各處埤塘，帶給顧客截然不同的體驗。

以「竹林之美，咖啡園林」為主題的「芎林文德門市」，呼應新竹縣芎林鄉內繁茂青蔥的桂竹林，門市外觀以山形為設計，門市內更將天花打造成兩層古銅色造型線條及金屬網格重疊的山形，加上會議室內點綴的古銅色造型線條吊燈，錯落有致的層次感打造出如置身山林中的寧謐。

星巴克以「竹林之美，咖啡園林」為主題打造「芎林文德門市」。 （業者提供）

「芎林文德門市」內的天花板為兩層古銅色造型線條及金屬網格重疊而成的山形，如置身山林中的寧謐。（業者提供）

另有本地首間結合運動主題的星巴克「松竹洲際門市」，坐落於台中北屯區主要幹道松竹路，以來自鄰近洲際棒球場與台中巨蛋為啟發，門市設計以曲線、圓融、流線、棒球為發想，從建築物SHELL TO SHELL的概念，在殼與殼體的浮空掠影間，運用簡約輕盈的弧線創造出曲線屋頂和牆壁，與自然及周遭相互作用呼應。

門市內客席空間則是將室內左側設為核心吧檯區域，搭配長型桌及高腳椅，右側空間則規劃了大量的軟性沙發及會議室，帶來舒適的都會風格。

首間結合運動主題的門市，星巴克「松竹洲際門市」坐落在北屯區主要幹道松竹路。 （業者提供）

星巴克「松竹洲際門市」於6月23日盛大開幕。（業者提供）