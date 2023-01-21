過年出遊party就用警政APP 查路況、防詐、代叫計程車都搞定

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）過年回家團圓、開心出遊聚餐，需要查路況、防詐、酒後計程車代叫服務嗎？警政署開發的警政服務APP高達40種功能，還不快下載！

內政部今（21）日指出，由警政署開發、超過200萬次下載的警政服務APP，提供40項功能，包含隨時收聽警廣路況、查詢失竊車輛、路況、違規拖吊、失蹤人口、測速執法點，或是檢舉詐騙、立即報案、呼叫計程車、計程車行車路線定位等服務。

內政部強調，新春期間聚餐，切記酒後不開車，可以多運用警政服務APP「呼叫計程車」的功能，代叫計程車；夜歸民眾也可以利用「守護安全」的功能，記錄乘車資訊，即時將所定位的位置隨時回報警方。

內政部指出，警政服務APP的「110視訊報案」的功能，可透過智慧型手機內建GPS定位功能，如果當下不方便出聲通話，也可利用文字訊息報案，提供員警快速判讀報案位置，立即派遣警力前往處置。

此外，民眾於新春假期旅遊時，也可透過警政服務APP「收聽警廣」功能，掌握最新路況及交通疏導管制措施，及早避開塞車路段；APP還有「165反詐騙檢舉/報案」、「詐騙來電排名」、「高風險賣場」等功能，可隨時查詢詐騙資訊，相當方便。

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