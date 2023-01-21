Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國宣布俄傭兵組織華格納集團為「跨國犯罪組織」 再祭制裁措施

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 15:30
華格納集團（Wagner Group）是俄國傭兵網絡的代名詞，美國宣布將其列為跨國犯罪組織，並祭出全新的制裁措施。（圖／美聯社）

華格納集團（Wagner Group）是俄國傭兵網絡的代名詞，美國宣布將其列為跨國犯罪組織，並祭出全新的制裁措施。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）華格納集團（Wagner Group）是俄國傭兵網絡的代名詞，雖然並非一個真正統一的傭兵組織，美國仍因為俄裔傭兵在烏克蘭地區的活動，宣布將其列為跨國犯罪組織，並祭出全新的制裁措施。

事實上，一直到2017年美國正式將華格納集團列入制裁名單之後，華格納集團才算是成為外界對俄國傭兵組織的統一代稱，而該集團的成員人數也確實在俄國與烏克蘭的戰爭期間持續增加，白宮發言人柯比（John Kirby）透露，現在大約有5萬名俄籍傭兵正在烏克蘭替俄國作戰。

柯比指出，美國之所以將華格納集團定調為跨國犯罪組織並對其進行制裁，是因為該集團在烏克蘭作戰的成員有80%是從監獄中「派出」，且在作戰期間犯下許多反人類暴行所致。為此，美國將持續辨識、揭露集團成員身分，除干擾其作業外，還會將集團成員及任何協助該集團者視為首要打擊目標。

他更進一步表示，美國相信華格納集團的創辦人、普丁盟友普里戈任（Yevgeny Prigozhin）與俄國政府、俄國軍方間的矛盾正在升溫。

這其實已非新聞，早在去（2022）年底前就有消息透露，華格納集團已經滲透入俄國政府內部，尤其因為對俄國在烏克蘭能持續進行軍事行動至關重大，現在除能影響普丁決策外，還頗有成為能下指導棋的「政府中的政府」的趨勢，此舉引發其他政府官員不滿。

根據美國情資，華格納集團之所以對俄國於烏克蘭爾丘姆斯克（Bakhmut）的攻勢特別在意，是因為普里戈任亟欲攫取該區域內的鹽礦與石膏礦，以擴大自身的影響力。
傭兵
華格納集團
制裁
美國

相關新聞

【告白必備】台灣樂團首登美國Coachella音樂節　迷幻搖滾「落日飛車」溫柔魅力征服沙漠
【告白必備】台灣樂團首登美國Coachella音樂節　迷幻搖滾「落日飛車」溫柔魅力征服沙漠
2023/01/20 18:19
台灣副總統賴清德兩岸論述引華府擔憂 AIT：期待與之合作共促民主價值
台灣副總統賴清德兩岸論述引華府擔憂 AIT：期待與之合作共促民主價值
2023/01/19 17:38
〈時評〉賴清德要爭取美方信賴　務實比論述重要
〈時評〉賴清德要爭取美方信賴　務實比論述重要
2023/01/18 17:12
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
2023/01/18 12:19
【俄烏戰爭】怕遭組織追殺 華格納傭兵指揮官逃往挪威尋求庇護
【俄烏戰爭】怕遭組織追殺 華格納傭兵指揮官逃往挪威尋求庇護
2023/01/18 11:45

更新時間 : 2023-01-21 15:45 GMT+08:00

最受歡迎

真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀年
日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀年
吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台
吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
台灣為2022年日本第二大觀光客來源國　第一名人數為台灣三倍
台灣為2022年日本第二大觀光客來源國　第一名人數為台灣三倍
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春