美國宣布俄傭兵組織華格納集團為「跨國犯罪組織」 再祭制裁措施

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）華格納集團（Wagner Group）是俄國傭兵網絡的代名詞，雖然並非一個真正統一的傭兵組織，美國仍因為俄裔傭兵在烏克蘭地區的活動，宣布將其列為跨國犯罪組織，並祭出全新的制裁措施。

事實上，一直到2017年美國正式將華格納集團列入制裁名單之後，華格納集團才算是成為外界對俄國傭兵組織的統一代稱，而該集團的成員人數也確實在俄國與烏克蘭的戰爭期間持續增加，白宮發言人柯比（John Kirby）透露，現在大約有5萬名俄籍傭兵正在烏克蘭替俄國作戰。

柯比指出，美國之所以將華格納集團定調為跨國犯罪組織並對其進行制裁，是因為該集團在烏克蘭作戰的成員有80%是從監獄中「派出」，且在作戰期間犯下許多反人類暴行所致。為此，美國將持續辨識、揭露集團成員身分，除干擾其作業外，還會將集團成員及任何協助該集團者視為首要打擊目標。

他更進一步表示，美國相信華格納集團的創辦人、普丁盟友普里戈任（Yevgeny Prigozhin）與俄國政府、俄國軍方間的矛盾正在升溫。

這其實已非新聞，早在去（2022）年底前就有消息透露，華格納集團已經滲透入俄國政府內部，尤其因為對俄國在烏克蘭能持續進行軍事行動至關重大，現在除能影響普丁決策外，還頗有成為能下指導棋的「政府中的政府」的趨勢，此舉引發其他政府官員不滿。

根據美國情資，華格納集團之所以對俄國於烏克蘭爾丘姆斯克（Bakhmut）的攻勢特別在意，是因為普里戈任亟欲攫取該區域內的鹽礦與石膏礦，以擴大自身的影響力。