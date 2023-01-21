（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增21,078例COVID-19確定病例，分別為20,773例本土個案及305例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。



指揮中心表示，今日新增之20,773例本土病例，為9,583例男性、11,182例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前六多縣市依然是六都，依序為新北市(4,405例)，高雄市(2,442例)，桃園市(2,416例)，臺中市(2,391例)，臺北市(2,207例)，臺南市(1,709例)。



指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為22例男性、11例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月13日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於今年1月6日至1月18日。





指揮中心說明，今日新增305例境外移入個案中，為167例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月21日至今年1月20日。



指揮中心統計，截至目前國內累計9,323,771例確診，分別為46,797例境外移入、9,276,920例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,071例COVID-19死亡病例，其中16,051例本土，另20例為境外移入。

1/21台灣增21,078例COVID-19確定病例：20,773例本土、305例境外移入、33例死亡