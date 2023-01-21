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google母公司宣布全球裁員1.2萬人　有史以來最大規模

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 12:09
谷歌（Google）母公司Alphabet Inc週五（20日）表示，將裁員約1萬2000人。（圖／美聯社）

谷歌（Google）母公司Alphabet Inc週五（20日）表示，將裁員約1萬2000人。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabet Inc週五（20日）表示，將裁員約1萬2000人，占總員工人數的6%，這是該公司有史以來最大規模的裁員行動。

美聯社報導，Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）於週五寄出電子郵件向員工證實裁員消息，並公布於公司官網上。他說，公司在過去兩年來迅速擴大攬才，「但如今我們面臨的經濟情況與以往有所不同」，對於這樣的結果我將全盤負責。

據了解，這波裁員是全球性的，且跨公司各個部門，包含企劃部門、工程和產品團隊等。

許多科技業在Covid-19大流行期間過於積極地大量招聘，據監管機構資料顯示，從2019年底，谷歌的員工數從近11萬9千人增長至18萬7千人，但疫後經濟增速放緩、消費者需求疲軟，科技業面臨著各種挑戰，如利率上升和通貨膨脹等。

近期美國多間科技巨擘紛紛宣布裁員，光是本月總計達48,000多人，包含微軟、亞馬遜、雲端軟體商Salesforce等，這一波裁員潮亦燒到規模較小的公司，總部位於英國的網路安全公司Sophos本週才剛解雇450名員工，占全球員工數的10%，加密貨幣交易平台Coinbase繼去年6月裁減了約1,100名員工後，又將裁員約950人。

儘管全球經濟放緩，但美國就業環境並沒有一片死寂，去年12月份市場又釋出22萬3千多個職位；另外，許多公司的首席執行官因員工數激增過快而受到指責，但在執行一波波裁撤行動後，這些公司的規模都比疫情前來的龐大許多。

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谷歌
Google
美國科技業
裁員潮

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