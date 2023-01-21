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布林肯：台灣攸關美國及世界各國利益

布林肯重申，世界各國都有意確保台海和平穩定，以及分歧以和平方式解決，而非透過壓力與脅迫，甚至是武力。「在美國傾聽中國之時，中國也必須理解這一點。」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 12:29
美國國務卿布林肯美東時間20日前往芝加哥大學出席活動，談及台海議題。（圖／美聯社）

美國國務卿布林肯美東時間20日前往芝加哥大學出席活動，談及台海議題。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美國國務卿布林肯於美東時間20日表示，美中關係趨緩，但中國意圖改變台海現狀，而台海和平穩定攸關美國與各國利益。

布林肯將於2月5日到6日出訪北京，這是2018年後首次有美國國務卿訪中。20日出席芝加哥大學（University of Chicago）活動時被問及美中關係是否趨緩，他表示因為對話與參與，帶來正向的效果。

據國務院公布談話內容，布林肯（Antony Blinken）指出，世界其他國家都期待美中能以負責任態度處理兩國關係，「他們清楚我們確實也會影響到他們。」

同時，布林肯也針對台灣問題提出警告。

布林肯提及，中國已決定維持數十年的台海現況已不再被接受，實際上這個現況就美中關係和應對艱難局勢來說也很成功，對美國所重視的維繫台海和平穩定至關重要。

布林肯表示，過去數年，中國加大了對台灣的壓力，包括軍事與經濟層面，試圖切斷台灣與世界各國、國際組織的聯繫。

布林肯指出，台海航運對世界貿易、台灣半導體對世界至關重要，台海和平穩定若遭到破壞，全球經濟都將受影響。他表示「中國將台灣視為主權問題，而美國回應則是，這攸關美國和全球各國的利益。」

他重申，世界各國都有意確保台海和平穩定，以及分歧以和平方式解決，而非透過壓力與脅迫，甚至是武力。「在美國傾聽中國之時，中國也必須理解這一點。」
布林肯
台海和平穩定
台海問題

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更新時間 : 2023-01-21 15:44 GMT+08:00

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