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台灣駐美代表蕭美琴：北京無權決定台灣與世界打交道

蕭美琴表示，台灣自烏克蘭經驗習得抵禦侵略所需軍需，並與美國就部分所需達成協議，美方承諾台灣為相當重要的優先事項。

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/01/21 11:02
駐美代表蕭美琴強調，台灣歡迎國際訪客，中國無權置喙。(圖／中央社）

駐美代表蕭美琴強調，台灣歡迎國際訪客，中國無權置喙。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）駐美代表蕭美琴今（21）日接受美聯社專訪表示，台灣汲取烏克蘭經驗做更充分的準備，也與美國就所需軍備達成部分協議，台灣歡迎世界各地訪客，而北京領導層無權決定或定義台灣如何與世界打交道。

蕭美琴於雙橡園接受專訪，談及烏蘭戰爭對台灣啟示，以及台灣與中國緊張情勢日益加劇之下，台美在軍事、外交、貿易等議題上的因應。

蕭美琴表示，台灣汲取烏克蘭對抗俄國入侵的經驗，有助於台灣阻止中國攻擊以及面對入侵時的自我防，包括讓預備軍人與平民做更完善的準備，像烏國一樣以全社會之力對抗入侵者。

中央社報導，蕭美琴指出，台灣現在所做的一切皆是為了防止烏國悲劇在台灣重演，最終目的是阻止動武，但在最壞的情況下，台灣瞭且必須做好更充分的準備。

被問及新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否應兌現訪台承諾，蕭美琴表示，這取決於麥卡錫，但台灣人民歡迎來自世界各地的訪客，她強調，北京領導階層「無權決定或定義我們如何與世界打交道」。

專訪中提及，去（2022）年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國以大規模展示武力回應，讓部分國會議員認為，應放棄奉行的戰略模糊（strategic ambiguity）政策，改為明確表示美國將與台灣並肩作戰，對此，蕭美琴僅表示，戰略模糊讓台海現狀得以維持數十年，維持了兩岸和平。

蕭美琴也指出，烏國成功抵禦外敵的經驗，讓台灣意識到需要標槍飛彈（Javelin）、刺針飛彈（Stinger）、海馬士多管火箭系統（HIMARS）與其他小型機動武器系統。而台美已就其中一部分達成協議。她表示，台灣致力於確保地面部隊盡快轉向更堅韌的武器供應，「美方友人向我們保證，台灣是一個相當重要的優先事項」。

對於日經亞洲（Nikkei Asia）關於美國國民兵（National Guard）已開始訓練台灣部隊的報導，蕭美琴僅表示，台灣正在探索與美國國民兵合作以改善訓練的方式。

蕭美琴強調，烏克蘭經驗也為美國與其他盟友提供教訓，包括站在受到威脅的民主國家背後團結一致的重要性，「向專制領導人發出武力絕非選項的一致訊息至關重要」，「動武將受到國際強烈的回應及後果」。
蕭美琴
台海問題
台海情勢
烏克蘭經驗
戰略模糊

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