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年菜如何健康吃輕鬆煮？台北聯醫營養師授4大撇步

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/21 09:29
市售年菜大多高油烹調，再加上年節高糖點心、零食的恐攝取過量。（圖／美聯社）

市售年菜大多高油烹調，再加上年節高糖點心、零食的恐攝取過量。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今晚就是除夕夜了，您是否開始煩惱過年期間美食佳餚，造成體重增加呢？臺北市立聯合醫院中興院區營養科營養師吳雅惠呼籲，過年飲食得格外小心，營養均衡和健康意識也是大家過年期間採買及飲食活動等考慮重點。

過年期間美食當前，不多吃點怎對得起自己，但市售年菜不外乎肉多菜少且高油烹調，如：佛跳牆、滷肉、炸魚、蔥油雞及東坡肉等，再加上年節高糖點心、零食的恐攝取過量。

吳雅惠建議年菜多以清蒸、水煮等方式烹煮，高碳水化合物的菜餚則淺嚐即止，另外也別忘了多吃蔬菜水果，以增加膳食纖維的攝取量，以下為營養師提供的年節健康吃4大撇步：

  1. 多選用清蒸、涼拌、水煮等烹調方式之菜餚，可降低油脂熱量攝取，尤其是運動休息日，不需要過多的熱量攝取。
  2. 年節菜餚大部分為年糕、蘿蔔糕、佛跳牆、米糕類等食物皆屬高碳水化合物的菜餚，若這期間為運動休息日建議以上食物淺嚐即止，建議低碳水化合物類食物組合攝取，可選擇攝取鮮菇時蔬豆腐鍋物。
  3. 年菜建議採買肉類鍋或海鮮鍋，自行添加喜歡的蔬菜至鍋物中，以增加纖維的攝取。溫馨提醒肉品方面建議採用原型食物，如雞、魚、海鮮或瘦肉等，宜減少加工火鍋料，如餃類或丸類等，以免攝取過多的油質與食品添加物。
  4. 套餐式的年菜組合如獅子頭、控肉等，建議拆半保存分次料理，減少因剩食後反覆加熱的營養素流失。另建議添加大白菜、木耳、及菇類等高纖蔬菜料理，亦能達到增加纖維的目的。

另外，臺北市立聯合醫院中興院區營養科因應過年，設計一道低碳高纖為特色的鮮魚豆腐時蔬圍爐火鍋，其以低碳水化合物、高蛋白質的設計，讓在年節期間因運動量較少，且擔心高碳水化合物攝取造成體脂肪增加的族群適用。主要特色是無加工食品，以原型食物呈現的低脂鯛魚片、豆腐並搭配多色高纖蔬菜，增加繽紛團圓的氣氛。

此鍋特點為鯛魚片以乾煎方式代替以往的炸魚頭，降低湯頭油膩，減少過多油脂攝取；避免油炸豆皮改以新鮮豆製品代替，可以選擇雞蛋豆腐、凍豆腐或板豆腐食材；多色多樣化蔬菜攝取，可選擇海帶、菇類、洋蔥、黑木耳、蕃茄、紅蘿蔔、高麗菜、玉米筍、青花菜及茼蒿等各色蔬菜，可獲得不同的植化素以提升抗氧化能力。

年菜如何健康吃輕鬆煮？台北聯醫營養師授4大撇步（圖／北市政府衛生局提供）

※鮮魚豆腐時蔬圍爐火鍋（6人份）

一、熱量：1845大卡、蛋白質：226公克、脂質：61公克、碳水化合物：98公克。

二、材料：盒裝豆腐2盒、鯛魚2片、鳥蛋20顆、適量大白菜、玉米筍、洋蔥、海帶結、胡蘿蔔、金針菇、雪白菇、鴻禧菇、黑木耳或茼蒿等。

三、作法：

  1. 盒裝豆腐切片（約1公分厚）備用．
  2. 鯛魚片及切片盒裝豆腐先乾煎過備用。
  3. 將大白菜、洋蔥、海帶結及胡蘿蔔熬煮約20分鐘至湯頭入味。
  4. 放入所有時蔬金針菇、雪白菇、鴻禧菇、黑木耳、玉米筍或茼蒿等，先將食材煮熟，再放入已煎好的鯛魚片、豆腐及鳥蛋煮熟即可。

臺北市立聯合醫院中興院區營養科提醒，過年飲食宜掌握少油、少調味、高纖多蔬果的攝取原則，年菜也能吃得美味、飽足又無負擔。

年菜如何健康吃輕鬆煮？台北聯醫營養師授4大撇步
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