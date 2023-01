【告白必備】台灣樂團首登美國Coachella音樂節　迷幻搖滾「落日飛車」溫柔魅力征服沙漠

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)今(2023)年將有台灣樂團首次受邀參加國際指標性音樂節Coachella,一起來看看這個成團12年的「落日飛車」到底有什麼魅力?

美國Coachella音樂節(Coachella Valley Music and Arts Festival)自1990年開始,每年4月在美國加州,科羅拉多沙漠中的Coachella峽谷上舉行,但它不只是個音樂節,全球當前最潮的當代藝術都將齊聚沙漠裡,Madonna、Harry Style、Billie Eilish等都曾參加,因新冠肺炎疫情於2020及2021年停辦,今年將再度盛大回歸。

為期6天的活動,邀請到超大咖Bad Bunny、BLACKPINK、Gorillaz、Bjork等超過百組的歌手,預計吸引破萬名粉絲參加,令人興奮的是,今年將首次有台灣樂團受邀出席,將與BLACKPINK、Rosalia、Labrinth輪番登場。

台灣迷幻搖滾樂團「落日飛車」於2011年成立,5位成員為主唱曾國宏、貝斯及合成器陳弘禮、鼓手羅尊龍、鍵盤王少軒和薩克斯風手黃浩庭,成軍同年推出首張專輯《Bossa Nova》,但直到2016年專輯《Jinji Kikko》問世後才開始被注目,成軍滿10年時,更以第3張專輯《SOFT STORM》 勇奪2021金曲獎最佳樂團獎,國內外巡演邀約不斷。

落日溫柔的嗓音及貫穿City pop、disco、Lo-fi多元曲風坐擁廣大歌迷,主要以英文創作,在串流平台Spotify上每月平均有超過一百萬名聽眾,必聽單曲包含《I Know You Know I Love You》、告白必備《My Jinji》、和韓國獨立搖滾天團Hyukoh的主理人OHHYUK合作的《Candlelight》、改編任賢齊的《我是一隻魚》都是一聽就上癮!

在確定要前往Coachella演出後,主唱曾國宏接受本報專訪表示,去(2022)年9月底得知消息時人在曼徹斯特,之後跟對方簽約一路保密到今年1月才公布喜訊,但當下實在很興奮!現在的心情比較戒慎恐懼,因為音樂節和專場演出不同,歌單跟演出形式都要調整,會減少talking的部分專注在演出。

精簡為一小時的歌單上會有哪些曲目呢?曾國宏透露,Spotify點閱夠高的都會唱!但由於接下來還要前往泰國跟菲律賓演出,所以目前尚未有太多時間準備演出相關內容,雖然Coachella是國際知名大型音樂節,但身經百戰的落日飛車抱持著平常心應戰。

被問及想藉由演出傳達什麼訊息?曾國宏說,「音樂有很棒的療癒能力,能撫平在疫情期間的孤單、寂寞跟傷痛,希望這股力量可以自然而然的傳遞出來。」

此外,落日飛車和夕陽音樂、NAXS FUTURE 攜手打造虛擬小鎮,登入後可於線上聽音樂演出、玩解謎遊戲、看脫口秀等各式精彩活動,音樂演出名單包含許光漢、ØZI、黃宣、春艷等,將於2月25日至28日上線,需於線上購票。

至於歌迷敲碗的新專輯進度?主唱表示,因上半年演出排得密集,將先專心把眼下工作作完,的確有這(製作新專輯)想法,預計於下半年進錄音室。

未來巡演行程請於官方臉書查詢。