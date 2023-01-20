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投資中國紫光違反規定 投審會開罰鴻海新台幣1千萬元

By 財經組 , 台灣英文新聞－編輯
2023/01/20 16:40
鴻海工廠（圖／美聯社）

鴻海工廠（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）鴻海去年公告取得中國紫光集團股份，違反規定，昨（19）日經濟部投審會公布懲處結果，鴻海將被處以新台幣1,000萬元罰鍰。

鴻海2022年7月公告，透過工業富聯入股紫光，並未取得投審會許可，違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」在中國從事投資或技術合作許可辦法的規定。

投審會說明，鴻海一度透過多層次架構取得紫光公司約8.23%股權，但該公司已經於12月16日主動處分相關股權，並無技術外流疑慮，對國內產業影響有限。

鴻海向投審會表示，取得紫光股份是經中國法院標售程序，難以掌握標案時程，並非故意不事先申請許可。投審會考量到鴻海在調查期間充分配合，且三年來在台灣已投資逾新台幣204億元，創造了7,943個就業機會，故酌減罰鍰金額。

投審會指出，鴻海允諾，2023與2024年持續在台投資，以台灣為研發中心，在新北資訊園區、高雄軟體園區與新店寶高園區投資新台幣66.91億元、新增廠房設備新台幣48.68億元、研發費用新台幣33.92億元，並增聘本國員工1,515人。投審會將要求該公司應落實承諾、回報執行成果。

鴻海表示，罰鍰金額僅占鴻海2022年自結合併營業收入比重0.00015%，對股東權益或證券價格無重大影響。
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投資
中國

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