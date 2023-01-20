（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本首相岸田文雄今（20）日宣布，預計在春天將COVID-19在傳染病防治法上的等級調降為與季節性流感同等的「5類」，同時也將進一步鬆綁口罩等防疫政策。

日本的傳染病法將傳染病分為1至5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，季節性流感則屬第5類。而目前COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」的等級。

綜合日媒、美聯社報導，岸田文雄表示，為了將日本回歸正常的生活，將分階段調整各種政策和措施，與厚生勞動大臣加騰勝信和COVID-19對策大臣後藤茂等內閣大臣開會討論後，集結疫情現況、科學見解和專家建議，最快於春天將新冠肺炎從目前的「2類」降低到與季節性流感相同的「5類」。

他還說，已指示專家和政府官員就降低等級後的因應對策細節，包含確診者7天、密切接觸者5天的自我隔離措施也將取消，且一般的醫療院所也可以收治新冠肺炎患者。

目前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的醫療費、住院費等全額由公費支出，但如果調降至5類，預料醫療費用須由民眾自付，不過於過渡期間可能暫時仍由公費支付，之後再階段性的改成由一般的保險診療。

政府針對收治發燒患者的醫療機關給予的診療報酬補助金預料將階段性縮減，「因應對策總部」也會解散。

依日本目前規定，在戶外不須配戴口罩日本，如果將COVID-19調降為5類，室內口罩令也將放寬，僅限有發燒症狀者、高齡者及慢性病患者等須配戴口罩。

日本預計春天調降COVID-19「與流感同級」 首相岸田文雄今證實