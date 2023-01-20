Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

日本預計春天調降COVID-19「與流感同級」　首相岸田文雄今證實

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/20 16:16
日本首相岸田文雄宣布，預計在春天將COVID-19降為與季節性流感同等的「5類」。（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄宣布，預計在春天將COVID-19降為與季節性流感同等的「5類」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）日本首相岸田文雄今（20）日宣布，預計在春天將COVID-19在傳染病防治法上的等級調降為與季節性流感同等的「5類」，同時也將進一步鬆綁口罩等防疫政策。

日本的傳染病法將傳染病分為1至5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，季節性流感則屬第5類。而目前COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」的等級。

綜合日媒、美聯社報導，岸田文雄表示，為了將日本回歸正常的生活，將分階段調整各種政策和措施，與厚生勞動大臣加騰勝信和COVID-19對策大臣後藤茂等內閣大臣開會討論後，集結疫情現況、科學見解和專家建議，最快於春天將新冠肺炎從目前的「2類」降低到與季節性流感相同的「5類」。

他還說，已指示專家和政府官員就降低等級後的因應對策細節，包含確診者7天、密切接觸者5天的自我隔離措施也將取消，且一般的醫療院所也可以收治新冠肺炎患者。

目前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的醫療費、住院費等全額由公費支出，但如果調降至5類，預料醫療費用須由民眾自付，不過於過渡期間可能暫時仍由公費支付，之後再階段性的改成由一般的保險診療。

政府針對收治發燒患者的醫療機關給予的診療報酬補助金預料將階段性縮減，「因應對策總部」也會解散。

依日本目前規定，在戶外不須配戴口罩日本，如果將COVID-19調降為5類，室內口罩令也將放寬，僅限有發燒症狀者、高齡者及慢性病患者等須配戴口罩。

日本預計春天調降COVID-19「與流感同級」　首相岸田文雄今證實
岸田文雄
日本
新冠肺炎
降級
口罩令

相關新聞

室內脫口罩！南韓1/30起室內不強制戴口罩　但「這些地方」例外
室內脫口罩！南韓1/30起室內不強制戴口罩　但「這些地方」例外
2023/01/20 10:42
通膨啃掉薪水 首相促加薪 日本5成大企業聽到了
通膨啃掉薪水 首相促加薪 日本5成大企業聽到了
2023/01/19 13:58
台灣為2022年日本第二大觀光客來源國　第一名人數為台灣三倍
台灣為2022年日本第二大觀光客來源國　第一名人數為台灣三倍
2023/01/19 12:18
日本核廢水擬於春季排放入海 太平洋島國齊抗議
日本核廢水擬於春季排放入海 太平洋島國齊抗議
2023/01/18 16:30
1/18台灣增21,031例COVID-19確定病例：20,768例本土、263例境外移入、26例死亡
1/18台灣增21,031例COVID-19確定病例：20,768例本土、263例境外移入、26例死亡
2023/01/18 14:22

更新時間 : 2023-01-20 20:38 GMT+08:00

最受歡迎

拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
拿Rolex換Casio？拉丁天后Shakira新歌嗆爆偷腥前夫點閱破億　加碼開酸前婆婆是巫婆
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道
更新【1/19揭曉】台灣內閣改組陳建仁配鄭文燦?! 游盈隆: 民進黨2024「沒戲唱了」
更新【1/19揭曉】台灣內閣改組陳建仁配鄭文燦?! 游盈隆: 民進黨2024「沒戲唱了」
【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙
【台灣健保署洩密案】主秘頻繁進出中國　疑有逾10億鉅款藏海外　李伯璋：查無下載紀錄　恐有駭客幫忙
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
美國加州開首例！農曆新年初一列為法定假日
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台
吳釗燮：中國藉侵台轉移內政問題 2027最有可能犯台
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春