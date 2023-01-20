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台灣舞蹈空間赴德國演出　海德堡舞蹈雙年展「舞出自由」

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/20 15:05
(圖/趙紹伯)

(圖/趙紹伯)

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)舞蹈空間舞團即將參與「2023海德堡舞蹈雙年展」(Tanzbiennale Heidelberg) ，與法國瑪姬瑪漢等國際知名舞團，以各自獨特觀點詮釋雙年展主題─「舞出自由」(Dance Breaking Free)。

台灣舞蹈空間將參與的雙年展有兩項活動，一是於1月30日發表的講座，舞團總監平珩將從台灣人文藝術環境及舞蹈發展介紹起，再以舞蹈空間與多位編舞家合作的三十周年記錄片為例，呈現台灣舞蹈的豐富面向。接續也將播放舞團最新影像作品《談彈》，並透過影片導演黃申全及助理藝術總監陳凱怡，說明影像創作在邏輯思考的轉變。

雙年展的另一個重頭戲，便是呈現於「台北藝術節」發表的《異托邦喧嘩‧沉默不再》。此為台北藝術中心與巴塞隆納花市劇場、海牙科索劇場共製節目，先於2021年於花市劇場首演，但台灣發展出的版本與歐洲首演版是大相徑庭。

與舞團六度合作的編舞家瑪芮娜‧麥斯卡利，認為舞蹈空間舞者為此次製作著重的聲響，不僅創造出豐富且獨特的變化，更難能可貴的是能夠專注聆聽彼此，成功塑造出在「異托邦」相互扶持的理想世界。因此，瑪芮娜將台灣版本視為未來唯一的代表版本，取代以往「歐洲卡司走歐洲，台灣卡司走亞洲」的模式，由舞蹈空間參與「海德堡舞蹈雙年展」，編舞者則列名瑪芮娜及舞蹈空間舞者共同創作，舞蹈空間不但維持了國際交流的循環，並以實力持續「進化」！

而主辦雙年展的海德堡舞蹈劇場藝術總監伊凡‧沛瑞茲（Iván Pérez），曾為舞蹈空間兩度創作，由兩廳院主辦發表《廻》及《Becoming》，舞蹈空間並有兩名舞者長駐該團。舞蹈空間預計於2024年邀請海德堡舞蹈劇場來台共同展演。

舞蹈空間即將於1 月28日出發。

海德堡舞蹈雙年展 Tanzbiennale Heidelberg 2023/1/28-2/5

舞蹈空間講座：2023/1/30
主題：Dance in Taiwan （台灣舞蹈）
舞蹈空間演出：2023/2/1
主題：Orthopedica Corporatio （異托邦喧嘩‧沉默不再）
舞蹈空間

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更新時間 : 2023-01-20 15:25 GMT+08:00

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