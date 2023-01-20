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南韓首爾貧民窟大火　出動800警消　九龍村500人緊急疏散

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/20 11:56
南韓首都首爾貧民窟九龍村（Guryong Village）今（20）日清晨發生大火，燒毀至少60間房屋。(圖/路透)

南韓首都首爾貧民窟九龍村（Guryong Village）今（20）日清晨發生大火，燒毀至少60間房屋。(圖/路透)

13:50更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）南韓首都首爾貧民窟九龍村（Guryong Village）今（20）日清晨發生大火，燒毀至少60間房屋，當局已疏散約500名民眾。

美聯社、路透社報導，火災發生在當地清晨6時30分左右（台灣時間7時30分），地點在人口稠密的首爾南部的九龍村，當地有600多戶住家。消防隊員在大約5個小時內撲滅火勢，官員們表示，截至下午，沒有傷亡傳出。

首爾江南區消防官員Shin Yong-ho說明，清晨6點30分左右發生火災後，當局已派出800多位消防員、警察等相關人員進行滅火和疏散工作，救難人員全面清查火災現場後，據信所有的居民都已安全撤離。

從現場照片來看，消防員抵達火災現場後，朝著陣陣白煙處灑水，同時也出動直升機支援救火任務。

Shin Yong-ho表示，據推測，起火點為該村一棟由塑膠布和膠合板搭建而成的房屋，但確切起火原因正在調查中。

南韓首爾貧民窟大火　出動800警消　九龍村500人緊急疏散遭大火吞噬的首爾貧民窟九龍村（Guryong Village）。（圖／美聯社）

江南區辦公室官員Kim Ah-reum說，大約有500位居民被緊急疏散到附近的學校體育館等設施，預計稍晚會分別將居民安置到3間旅館。

九龍村被稱為首爾的貧民窟，但諷刺的是，卻位在許多有錢人和社會名流的聚集地「江南」。為何這麼繁華的地區卻住著一群社會底層人物？1980年代起，因都市開發與重建，以及1988年漢城奧運美化市容等政策下，這些原始住民無處可去，無奈地被驅除而移居到該處。

九龍村的房子多是用易燃材質建照，加上住宅密度很高，經常遭受火災破壞，且居住環境惡劣、犯罪頻發，與不遠處的江南區高樓大廈、富人聚集區形成鮮明對比。

南韓首爾貧民窟大火　九龍村500人遭緊急疏散

南韓首爾貧民窟大火　出動800警消　九龍村500人緊急疏散

九龍村與不遠處的江南區高樓大廈、富人聚集區成了強烈對比。（圖／美聯社）
南韓
首爾
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九龍村

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更新時間 : 2023-01-20 15:25 GMT+08:00

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