致．愛放閃節 台北福華情人節讓你放閃全世界

春節過後，緊接而來就是充滿粉紅泡泡的西洋情人節，還沒想到如何送禮送到心坎裡?如何讓情人開心開到心尖裡嗎?台北福華自2月1日起，由點心坊巫政翰主廚領軍搶先推出，以白巧克力香草慕斯為主體佐以台灣在地紅心芭樂凍及焦糖香蕉奶霜製成的『Je t'aime』情人節甜點蛋糕，Je t'aime意欲法語我愛你，配上甜心粉紅色外衣，就是你 / 妳放閃必勝的吸晴法寶！台北福華在2月14日當天也招集愛放閃的你，享用彩虹座自助百匯美饌的同時，親親放閃拍照並打卡上傳，即贈送充滿玫瑰花香與蘋果的甜香的免費玫瑰莫斯卡多氣泡酒一瓶。

『Je t'aime』情人節甜點蛋糕，由台北福華大飯店採用來自馬達加斯加香草籽與新鮮牛奶煮沸後沖入，風味柔和的法國法芙娜白巧克力，融合成無麩質的香草巧克力慕斯主體，口感如輕乳酪蛋糕般綿密入口即化，以海藻糖調味，美味不減卻又少了些負擔，讓情人在享用甜點的同時，一樣有著美麗好心情。內層則選用台灣出產紅心芭樂製成果香濃厚的果乾及果凍，融合充滿微微奶酒香的焦糖海鹽香蕉奶霜，最後點綴上拌入開心果醬及松子富含堅果香的甜脆口感芭芮脆片層層交疊，最外層再以粉紅巧克力做為慕斯淋面，誘人的鏡面粉紅色澤帶給視覺味覺雙重享受，開啟情人愛戀粉紅好滋味。

台北福華大飯店也推出2月14日情人節當日彩虹座限定優惠，凡當日在彩虹座用餐，同步拍攝情侶接吻照片並打卡上傳官方FB或IG即免費招待一瓶小玫瑰莫斯卡多氣泡酒(200ml)。用完餐若想與情人來個微醺浪漫夜，七賢吧也推出兩款情人戀戀特調雞尾酒及調酒組合，除了以玫瑰微甜氣泡酒為基底，與白橙皮酒黃金比例調和而成的特調雞尾酒『含羞待放』430元+10%，及以義大利最受歡迎的Prosecco氣泡酒為基底調製而成，風靡義大利的經典調酒『橘色愛戀』 599元+10%外，還有雙人情人調酒套組(含羞待放+橘色愛戀) 888元+10%。情人節到台北福華，盡享滿滿「愛」的體驗！正是情人們放閃的好機會，絕不容錯過!