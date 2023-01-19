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日本動畫大師宮崎駿手繪賀卡 經典角色伴兔兔賀年

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 20:30
宮崎駿手繪賀卡（圖／吉卜力工作室推特）

宮崎駿手繪賀卡（圖／吉卜力工作室推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）迎接農曆兔年，吉卜力工作室公布了一款兔子賀卡，除了有81歲動畫大師宮崎駿親筆手繪的兔子，還有他的經典作品《龍貓》角色，一同慶新年。

吉卜力工作室在推特發布賀年圖像，中間是一隻褐色大眼兔子，手持2023年紙板，一同賀歲的，還有宮崎駿1988年推出的奇幻電影《龍貓》的主角，以及如小黑球般跳來跳去的灰塵精靈，傻萌的模樣，激起戲迷的懷舊情懷。

去年虎年，宮崎駿也繪製了一隻老虎，因此許多人都相當期待，不知今年是否也會延續此一傳統。吉卜力工作室果然沒讓戲迷失望，開年就奉上大師塗鴉之作。

伴隨賀年卡的日文訊息寫著：

新年快樂
宮崎駿先生畫的兔子
牠的名字叫Uu-chan
牠有一個雙胞胎兄弟姊妹，叫Fuu-chan
感謝您一年來的支持

My Modern Met指出，Uu-chan一名取自日文的「兔子」（usagi），而Fuu-chann則與日文的「雙」（futago）與「福」（fuku）有關聯，可能指涉日本的福袋（fukubukuro）文化。每年的農曆新年，各大百貨都會推出福袋，裝著多樣不知名產品，打開才知買到了什麼驚奇好禮。

明年是龍年，不知宮崎駿是否又會給影迷帶來什麼驚喜。

宮崎駿迷看過來！日本吉卜力公園開幕 湯婆婆、無臉男本尊現身
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