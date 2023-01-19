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六福萬怡肉食慶典限時一個月 肋眼牛排吃到飽

By 台灣英文新聞
2023/01/19 19:17
圖／台北六福萬怡酒店
六福萬怡肉食慶典限時一個月 肋眼牛排吃到飽

圖／台北六福萬怡酒店

肉食主義者看過來，台北六福萬怡酒店7樓The Lounge大廳酒吧自即日起至2月20日，推出「肉食慶典」肋眼牛排吃到飽活動，每位售價1,880元+10%，主打美國杉河農場自然牛濕式熟成肋眼 6oz，限時120分鐘可無限量品嚐套餐內容餐點，包含爐烤肋眼牛排、一禮烘焙手工麵包、燻雞凱薩沙拉、主廚例湯及飲品，此外每位賓客再加贈「焗烤波士頓龍蝦半尾」。

「肉食慶典」每日午餐及晚餐時段均可預訂，春節期間初三至初六也適用，邀請賓客呼朋引伴輕鬆大口吃肉，一齊共度肉食無限的歡樂時光。

台北六福萬怡酒店揉合現代設計與藝術精品結合的大廳酒吧，本次為肉控們量身打造「肉食慶典」活動，推出濕式熟成肋眼牛排吃到飽，嚴選美國杉河農場平均14至17個月大的牛隻，遵循不打生長激素、賀爾蒙藥物，以最自然的生長環境，有別一般市售商品，肉質口感更為顯著的柔嫩、風味濃郁，主廚以爐烤方式烹製，使牛排鎖住肉汁，每咬一口都能品嘗牛肉最原始天然風味。此外除了肋眼牛排可無限量享用外，結合西式菜單設計，從餐前麵包、沙拉、湯品至飲品，均可免費吃到飽。

另外每位賓客再加贈「焗烤波士頓龍蝦半尾」，特選肉質緊實有彈性的波士頓龍蝦，鋪上厚厚一層的馬茲瑞拉起司與奶醬焗烤至融化，一刀切下酥鬆的焗烤皮，每塊蝦肉都沾附者奶香，濃郁可口。「肉食慶典」自即日起至2月20日，午餐及晚餐皆開放預訂用餐，每位售價1,880元+10%，除除夕至初二不適用此套餐，初三後皆可預訂含春節連假至情人節檔期。

更新時間 : 2023-01-20 01:57 GMT+08:00

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