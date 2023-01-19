韓劇「黑暗榮耀」幕後小花絮 拍戲現場超溫馨逗趣 第二季播出時間公開

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「黑暗榮耀」在上個月30日一口氣上線了8集後，所有劇迷們都殷殷期盼著Netflix能盡快上線第二季，近日為了滿足劇迷們，官方陸續上傳了許多拍攝現場的幕後花絮，也終於正式宣布了第二季的上線日期。

「黑暗榮耀」為一校園霸凌復仇劇，女主角文同珢（宋慧喬 飾）高中時期因受到嚴重校園暴力而輟學，也下定決心要向校園暴力的加害者及旁觀的班導復仇，她花了10幾年的時間準備了她的復仇計畫，慢慢接近復仇對象身邊的人，也成了校園暴力主導者-朴涎鎮（林智妍 飾）小孩的小學班導師。

雖然整齣戲充滿著黑暗，但從官方所釋出的一系列幕後花絮中可看出，演員之間除了感情好外，現場的氣氛也是相當輕鬆愉快。

飾演著加害者之一的朴成勳，在劇中滿嘴粗話又總是動用暴力，但在釋出的花絮片段中可看見他的反差萌，被其他演員揶揄著總是在鏡頭前裝模作樣。

影片的開頭中可看見加害者五人，朴承勳先是向金建宇說「我好想你」，接下來又對著林智妍說道「智妍啊，很累吧？」，又向在場的演員們說著「今天也因為有你們在，我很幸福」引發一陣哄堂大笑，接著看著鏡頭說道「啊！原來有攝影機」。

還有在一場朴承勳掐著林智妍脖子的戲，朴承勳對著攝影機說道「這是不得已的狀況，我的心很痛」。在最後一個片段中，朴承勳紳士地將外套鋪在林智妍的腿上並說著「很冷吧」，林智妍隨即看著旁邊說道「那裡又有攝影機在拍著吧？我就知道」，場面十分逗趣。

而年輕組的演員們也非常溫馨，辛睿恩一臉心疼的摸著鄭知蘇的臉，不僅幫她搧風，還不停地說著抱歉，鄭知蘇也安慰著她說著「沒有很痛，真的沒關係」，可見演員們雖然戲中是仇人，但戲外感情其實非常好。

Netflix於昨（18）日正式公布了第二季將於3月10號上線，也公開了一組第二季劇照。編劇金銀淑曾說道，最痛快、刺激的劇情都集中在第二季，導演也說道，文同珢及朴涎鎮的鬥爭將正式開始，加害者將受到更嚴厲的懲罰。