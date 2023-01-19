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新年度預算底定 台灣行政院長蘇貞昌再請辭、農曆年期間調整內閣

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 18:10
立法院會19日下午三讀通過112年度中央政府總預算 案，行政院長蘇貞昌也前往立法院向各黨立委致意， 互道新年快樂，並未在議場內發表談話。 ...

立法院會19日下午三讀通過112年度中央政府總預算 案，行政院長蘇貞昌也前往立法院向各黨立委致意， 互道新年快樂，並未在議場內發表談話。 ... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今（19）日與總統蔡英文會面後，傍晚透過臉書表示，將率內閣總辭，以利總統布展新局。

蘇貞昌感性表示，四年前，民進黨選舉大敗，他穿著雨衣，站在吉普車上，在風雨中謝票，向關心、支持他的鄉親道歉、道謝、道別。沒想到，在蔡總統一再懇託下，意外再任行政院長四年。

蘇說道，敗選當夜，總統二度要他留下。「我也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。」

蘇接著指出，如今總預算案已然通過，行政院推出了 16 項惠民措施，推動強化全民國防兵力結構調整方案，並將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送請立法院審議，盼開春後能給全民每人 6,000 元的新春祝福。

蘇表示，為開創新局，今日再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，他將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。

蘇下午赴立法院致意，但未公開發言。他先返回行政院，下午前往總統府，與蔡英文會晤後，傍晚5點多離開，並於臉書說明請辭意向。去年年底民進黨九合一選舉失利，蘇口頭請辭，但獲總統慰留。

總統府發言人張惇涵表示，執政團隊將於農曆年間進行內閣調整，若有定案，會儘速向民眾報告，年後能在最短時間就定位，無縫接軌推動國政。
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