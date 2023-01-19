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抗疫、禁槍領紐西蘭度危機 阿爾登閃辭總理不尋求連任

工黨將於未來數日內選出新任黨魁兼總理，來將帶領該黨於10月大選迎戰保守陣營。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 18:07
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（19）日宣布辭去總理及工黨黨魁一職。(圖／美聯社）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（19）日宣布辭去總理及工黨黨魁一職。(圖／美聯社）

(台灣英文新聞／國際組　綜合報導）總理阿爾登今（19）日宣布將於2月7日卸下總理一職，且不會尋求連任。她任內曾率紐西蘭挺過新冠疫情、清真寺恐攻等危機，卻在第二任期民調下滑、備受質疑，如今她宣布卸下重擔，最想做的就是送女兒上小學、與伴侶完成終身大事。

綜合外電報導，阿爾登（Jacinda Ardern）今日以力不從心為由，宣布將於2月7日卸下總理一職，此前也將會卸任工黨（Labour Party）領袖，紐西蘭預計於10月14日舉行大選。

未來幾天，工黨將選出阿爾登的接班人，呼聲最高的副總理兼財長羅伯森（Grant Robertson）已宣布不會角逐黨魁，工黨核心小組需在1月22日對候選人進行投票，若無人跨過門檻則將交由工黨黨員決定。新任黨魁兼總理將帶領工黨於10月大選迎戰保守陣營。

阿爾登表示，她表示擔任總理的五年半是人生最充實的時光，而執掌大位就會肩負責任，責任在於認清自己何時適合做為領導人，以及認清何時不再適任，而現在就是時候了。

阿爾登於2017年率工黨拿下總理寶座，時年37歲的她，是紐西蘭第3位女總理，也是1800年代以來該國最年輕的總理。在任期間，她以嚴格的零容忍防疫政策，為紐西蘭締造輝煌的防疫佳績； 2020年奪走51條人命的清真寺恐攻案，阿爾登以同理心及強大的行動力，在6天內完成槍枝管制改革，也成為危機處理典範。

然而在第二任期中，阿爾登也因嚴格的防疫政策，以及脫離民意的民生政策備受抨擊，近期民調顯示，工黨支持度落後保守派，自認已無力帶領工黨及國家的阿爾登，選擇下台一鞠躬。

在總理任內懷孕產子的阿爾登也表示，未來想陪伴女兒上學，並與伴侶將延期的婚結一結。
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