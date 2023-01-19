三澧企業春節送好澧刮刮卡　你吃飯我請客 中獎率100%

為搶攻農曆春節商機，三澧企業旗下五個餐飲品牌，全台總計46間門市同步推出「福兔迎春•好澧刮兔U」刮刮樂活動，自1月20日(小年夜)至2月5日(元宵節)為期17天，至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅內用單筆消費滿1,000元，天吉屋消費滿800元並加入三澧企業LINE官方帳號，即贈「開運好澧刮刮卡」乙張(可累贈)，全台限量發送88,888張，有機會刮中1,688元、888元、168元及88元美食抵用金或日義餐點兌換券，中獎率100%張張有獎，優惠券還可轉發給全台親朋好友，不分地區一同吃美食沾好運。

春節期間拜訪親友出外踏青走春，更有聚餐啖美食的需求，日式壽喜燒領導品牌MO-MO-PARADISE冬季限定湯底「瑪格麗特鍋」，靈感源自義式經典菜色「瑪格麗特比薩」，以秘製醬汁為基底，主廚於湯底中另外加入了清香提味的九層塔，及奶香馥郁的乾酪片，清爽甘甜尾韻透著微辛。還有定番壽喜燒、和風辛味噌或鹽味豚骨鍋…等多種選擇，團聚涮肉享受無限暢食，平日中午單種湯底每位449元+10%、雙種湯底499元+10%，晚餐與例假日單種湯底每位599元+10%、雙種湯底649元+10%。

自2014年至2022年唯一連續9年榮獲「日本全國天丼大賽」金賞佳績的天吉屋，招牌「天吉丼」嚴選海老與特製脆口櫻花蝦餅，搭配越光米、在地直輸新鮮時蔬及炸溫泉蛋，上桌前淋上鹹甜香濃的醬汁，口感酥脆甘甜，天吉丼每份380元+10%，並附有無限供應沙拉、醋物、味噌湯與白飯。另一間傳承日本正統本格派高級天麩羅獨立店鋪的吉天麩羅，以極為講究的獨門天麩羅炸法，充分品嘗得到鎖在金黃麵衣裡的海鮮鮮度，旗下竹北遠百店於新年特別推出「吉滿足」天丼拉麵套餐，酥脆迷人的干貝海老天丼，搭配醬油雞湯味玉、咖哩蔬菜叉燒、味噌叉燒、豚骨叉燒拉麵四選一，還附茶碗蒸、甜點與飲品，每份只要480元+10%，同時滿足味蕾與胃袋。

喜愛西式料理的饕客，可走訪東京風義大利料理品牌BELLINI Pasta Pasta，小家庭聚餐最適合點選「新春四人套餐」2,580元+10%，從沙拉、湯品、開胃菜、比薩、義大利麵、主菜與飲品，輕鬆嘗遍全菜單人氣美味，特別推薦帶有日式風格「東京風蒜辣牛蒡雞肉麵」及「和風軟絲明太子鮪魚起司比薩」，品嘗和洋料理撞擊迸出的天作之合。主打全天然食材及手工義大利麵的MOLINO，義大利麵展現多樣創意造型與口感，星星麵、捲捲麵、貝殼麵、蕾絲寬帶麵等讓人目不暇給，其中廣受歡迎「自製番茄肉丸蜂巢麵」280元+10%，如同蜂巢般一層一層的麵型，不僅特別還能沾附更多的醬汁，春節帶小朋友一同用餐，享受驚呼連連的美好團聚時刻。

此外，針對外帶在家用餐的消費者，MO-MO-PARADISE首度推出「喜兔迎春圍爐鍋物組」每套2,200元，適合6人自煮享用，內容包括澳洲和牛M6-7等級、澳洲低脂牛肩胛肉、美國上選牛胸肉、鮮切梅花豬、里肌豬等肉品，以及精選壽喜燒和涮涮鍋湯底、大份量蔬菜盒、主食、飲品與暖心甜湯，即日起至1月31日止，可於三澧LINE官方帳號線上下單到店自取。