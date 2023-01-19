台灣阿里山觸口「山の埕」1/20試營運

觸口遊客中心一樓賣店「山の埕」位於阿里山公路32公里處，為服務疫後觀光人潮，歷經數月改造打造出「山の埕」品牌，並由「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」4間店家共同進駐，將於1月20日對外試營運。

對於觸口賣店「山の埕」的命名，阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，「山」字寓意整個大阿里山，「埕」字有庭院、廣場的意思，店家重新打造升級為舒適放鬆的六感體驗場域，歡迎遊客來坐坐歇腳。改造後的場域更開闊、明亮舒適，遊客可以任選室內自己喜愛的座位，直接面對以藍天為背景的山巒草原，享受與大自然共處的悠閒時光。更可感受食物與空間的新視角。

阿里山國家風景區管理處表示，場域內共有「希諾奇台灣檜木」、「入里灶咖餐飲」、「路易莎咖啡」、「瀞茗軒茶葉」等4間店家進駐。遊客可從選購台灣檜木所延伸出的商品開始，像是木雕、木製生活商品再到身體清潔用品，沉浸感受檜木芬多精舒緩放鬆身心靈的效果。需要用餐的遊客可自由選擇在灶咖品嘗在地新鮮食材的台灣古早味日常料理，像是養生雞湯、厚切排骨飯、關東煮等，尋找共同的生活經驗與純粹。還有路易莎咖啡除了平價咖啡外，也提供輕食，包含熱壓吐司、三明治、貝果、米漢堡、法式吐司等琳瑯滿目的餐點，一次滿足遊客的味蕾。臨走前也別忘了在瀞茗軒茶葉帶一份遠近馳名的阿里山高山茶，如珠露茶、烏龍茶、金萱茶、紅茶等各種茶葉產品，是最佳伴手禮首選。遊客並可以在此體驗、洗茶、沖泡、品茶，將品茗文化結合茶藝、教學與體驗，傳承給每一位來到「山の埕」的旅客。

阿里山國家風景區管理處歡迎各位遊客趁著春節連假期間，前來新開幕之阿里山觸口「山の埕」走走，並可規劃半日遊以上行程，至鄒族逐鹿文創園區，體驗原民歌舞、射箭、梅花鹿餵食及牛埔仔愛情大草原，與大草原上的各項愛情、浪漫裝置藝術打卡拍照的全家親子旅遊。

相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁或至阿里山國家風景區官網查詢；主題遊程歡迎至「阿里山EASY GO」電商平台選購。

享受咖啡與火車之景象。(照片由阿里山國家風景區管理處提供)