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賴清德兩岸論述引華府擔憂 AIT：期待與之合作共促民主價值

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 17:38
台灣副總統賴清德（圖／美聯社）

台灣副總統賴清德（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）針對副總統賴清德先前的「務實台獨工作者」論述引發美方疑慮，美國在臺協會（AIT）今日表示，美方期待與賴合作，促進共享價值。

AIT透過聲明回應中央社，除了祝賀賴清德當選民進黨主席，並表示欲與賴清德合作，促進彼此共享的民主價值與利益。

英國金融時報日前報導，華府對於有意角逐2024年總統大位的賴清德，有所擔憂。報導指，美官員認為賴的兩岸路線難以令人放心。

報導引述智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說法，美方對蔡英文了解多於賴。蔡英文任律師時，曾助台灣加入WTO。相對而言，賴清德在出任閣揆、副總統前，並無太多知名官職，而他的主要支持根基在南部，支持台獨的情緒濃厚。

報導稱，外界對賴的印象停留在「台獨工作者」，他後雖改口自己是「務實」的台獨工作者，卻已難抹滅此印象。前白宮國安會台灣、中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）提到，華府人士對賴的經驗，以及他的國際、兩岸事務幕僚，有所疑慮。

然而，美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）有不同看法。他向金融時報表示，外界之所以擔憂，是不清楚台灣的國內政治論述。賴如今已趨於謹慎。
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