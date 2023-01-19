錢兔似錦一路發　北富銀祭出新春投資優惠大禮包

迎接即將到來的農曆新年，許多企業趕在連假前發放年終獎金， 慰勞辛苦工作的員工。除了入袋為安， 許多人也希望善用年終獎金進行投資規畫，創造被動收入， 為自己累積財富。台北富邦銀行特別祭出新春優惠大禮包， 提供北富銀LINE好友專屬刮刮樂紅包，大方放送基金、 海外債券以及海外股票等不同投資優惠； 奈米投也推出限時開運福袋，幫助民眾好運圓滿、錢兔似錦。

新春投資兔來運轉，北富銀推出多項好康，即日起至2月15日， 只要加入北富銀LINE官方帳號好友， 都可參與保證有獎的新春刮刮樂活動， 刮開紅包就可享申購優質基金線上3折/臨櫃5折、海外債券線上7 折、海外股票線上9折等各種投資手續費優惠；針對首購客戶， 北富銀還提供新春加碼，基金線上首筆申購手續費1折、 海外債券線上申購6折、海外股票線上5折的優惠。

北富銀觀察，雖然高利率環境與俄烏戰爭使全球經濟前景充滿不確定 性，但目前股市的評價面呈現均值回歸， 且許多投資等級債券價格皆低於面額， 此時可透過長線分批布局股市和債券，建立多元投資組合，降低資產 價值因市場短期內大幅波動的風險， 也可透過時間複利效果累積財富。 民眾可審慎評估自己的財務狀況與風險承受能力進行投資布局， 藉由定期定額投資收息性資產如高股息、多重資產、債券型基金等， 運用小錢慢慢累積出投資成效。

面對市場的波動，北富銀建議投資人可採用「核心搭配衛星」 的投資策略，依照個人風險承受程度，選擇可長期穩定收息的「 核心基金」做為穩中求勝的資產保值利器，加上處於市場趨勢上的「 衛星基金」來創造超額報酬(alfa)， 建構個人化的基金投資組合。針對資金較充裕的投資人， 則可考慮布局投資等級的海外債券。北富銀表示， 近期進入了升息循環尾聲，投資等級債券相對具有投資價值， 可做為累積財富的最佳工具之一，打造被動收入金流。

針對一般投資人較不熟悉的海外債券，是由外國政府、金融機構、 企業或其他組織因有資金需求所發行，以向投資人籌借資金， 到期後投資人便能取回本金。由於債券到期時應還給投資人的本金以 及投資期間的利息是固定的， 不像股票股利會受到公司經營績效而產生變動， 因此投資人可享有相對較為穩定的現金流。 為了方便投資人購買海外債券， 只要透過北富銀網行銀即可於線上進行海外債券交易，即可享線上交 易之優惠。北富銀提醒投資人，債券並不是絕對保本的商品，仍有發 行機構可能違約付不出本金及利息的風險， 且海外債券是以外幣計價，因此匯率的波動也須納入考量。

針對平時上班較忙碌的民眾， 有專家管理的數位理財服務也是投資的好選擇， 北富銀奈米投數位理財另推出「迎春玉兔開運福袋」活動，即日起至 2月12日，點擊福袋就可獲得奈米投信管費優惠券一張， 提供首月、3 個月、6 個月或1年信管費0元之優惠，總計25萬名幸運兒可獲獎， 優惠券可使用至2023年6月30日。奈米投只要台幣1,000 元即可輕鬆擁有10-15檔ETF， 新的一年協助民眾投資開運一路發。