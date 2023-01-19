錢兔似錦一路發　北富銀祭出新春投資優惠大禮包

迎接即將到來的農曆新年，許多企業趕在連假前發放年終獎金，慰勞辛苦工作的員工。除了入袋為安，許多人也希望善用年終獎金進行投資規畫，創造被動收入，為自己累積財富。台北富邦銀行特別祭出新春優惠大禮包，提供北富銀LINE好友專屬刮刮樂紅包，大方放送基金、海外債券以及海外股票等不同投資優惠；奈米投也推出限時開運福袋，幫助民眾好運圓滿、錢兔似錦。
新春投資兔來運轉，北富銀推出多項好康，即日起至2月15日，只要加入北富銀LINE官方帳號好友，都可參與保證有獎的新春刮刮樂活動，刮開紅包就可享申購優質基金線上3折/臨櫃5折、海外債券線上7折、海外股票線上9折等各種投資手續費優惠；針對首購客戶，北富銀還提供新春加碼，基金線上首筆申購手續費1折、海外債券線上申購6折、海外股票線上5折的優惠。
北富銀觀察，雖然高利率環境與俄烏戰爭使全球經濟前景充滿不確定性，但目前股市的評價面呈現均值回歸，且許多投資等級債券價格皆低於面額，此時可透過長線分批布局股市和債券，建立多元投資組合，降低資產價值因市場短期內大幅波動的風險，也可透過時間複利效果累積財富。民眾可審慎評估自己的財務狀況與風險承受能力進行投資布局，藉由定期定額投資收息性資產如高股息、多重資產、債券型基金等，運用小錢慢慢累積出投資成效。
面對市場的波動，北富銀建議投資人可採用「核心搭配衛星」的投資策略，依照個人風險承受程度，選擇可長期穩定收息的「核心基金」做為穩中求勝的資產保值利器，加上處於市場趨勢上的「衛星基金」來創造超額報酬(alfa)，建構個人化的基金投資組合。針對資金較充裕的投資人，則可考慮布局投資等級的海外債券。北富銀表示，近期進入了升息循環尾聲，投資等級債券相對具有投資價值，可做為累積財富的最佳工具之一，打造被動收入金流。
針對一般投資人較不熟悉的海外債券，是由外國政府、金融機構、企業或其他組織因有資金需求所發行，以向投資人籌借資金，到期後投資人便能取回本金。由於債券到期時應還給投資人的本金以及投資期間的利息是固定的，不像股票股利會受到公司經營績效而產生變動，因此投資人可享有相對較為穩定的現金流。為了方便投資人購買海外債券，只要透過北富銀網行銀即可於線上進行海外債券交易，即可享線上交易之優惠。北富銀提醒投資人，債券並不是絕對保本的商品，仍有發行機構可能違約付不出本金及利息的風險，且海外債券是以外幣計價，因此匯率的波動也須納入考量。
針對平時上班較忙碌的民眾，有專家管理的數位理財服務也是投資的好選擇，北富銀奈米投數位理財另推出「迎春玉兔開運福袋」活動，即日起至2月12日，點擊福袋就可獲得奈米投信管費優惠券一張，提供首月、3 個月、6 個月或1年信管費0元之優惠，總計25萬名幸運兒可獲獎，優惠券可使用至2023年6月30日。奈米投只要台幣1,000元即可輕鬆擁有10-15檔ETF，新的一年協助民眾投資開運一路發。