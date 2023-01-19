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台灣退將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案 更裁收押防串證、不得看報看電視

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 17:05
高雄地院 19日重開羈押庭，夏復翔（右）與律師一同出庭。 中央社攝 112年1月19日

高雄地院 19日重開羈押庭，夏復翔（右）與律師一同出庭。 中央社攝 112年1月19日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前台聯立委羅志明、海軍退役少將夏復翔涉入共諜案，法院原裁定交保，檢方不服抗告，今（19）日高雄地院認定二人有逃亡串證可能，更裁羈押禁見，無法返家過年。

綜合媒體報導，羅志明先前在中國經商時結識政經人士，對方藉由他任立委時的人脈，意圖接觸我國退役將領。夏復翔退役後任擔任海軍官校校友會長，經羅牽線，與親友赴中國受接待，之後陸續接觸其他退役將領，設宴、送禮、赴中旅遊三部曲，費用皆由統戰部門支付。

檢調自2013年起布線，4日高雄市調處前往多處搜索，一共帶回十多人，部分將領坦承赴中國接受招待，但稱不知其目的。檢方將羅夏二人聲請羈押，同列被告者徐姓前海軍艦隊指揮部司令，遭檢方諭令10萬元交保、夏之妻子5萬元交保、羅之前助理無保請回。總計5人列被告，16人列證人。

高雄地院指出，被告二人經訊問後，雖否認犯行，惟證據所示，足認二人涉犯修正前國家安全法犯嫌重大。二人於涉案期間，多次出境，且均有親屬居住國外，足認被告二人有充足經濟能力、海外人脈可供其依靠，有極高逃亡可能性。

又，依證人說法，二人安排證人赴中行程，有高度可能性與兩岸統一宣導相關，加上其所述與證人不符，尚待釐清，有與證人串證之虞。

為避免被告二人串證、畏罪逃亡，保全偵查案情細節，且考量現今社會網路發達，若命具保、責付等手段，均不足以避免串證，故依刑法第101條第1項第1款、第2款，諭知羅夏均羈押並禁止接見、通信及受授物件，包含於看守所內不得閱讀報紙、觀看電視。

台灣退將夏復翔、前立委羅志明涉共諜案 更裁收押防串證、不得看報看電視
前立委羅志明捲入共諜案，高雄地院裁定交保，雄檢6日依不服原審裁定提抗告成功；高雄地院19日重開羈押庭，羅志明（右）開庭前與律師討論案情。(圖/中央社)
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