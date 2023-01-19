新北市112學年度公立高中職「校校有體優」　高中體育班特招、運動績優生獨招甄選簡章公告

新北市高級中等學校112學年度體育班特色招生及運 動成績優良學生單獨招生甄選今(19)日公告招生簡章，計有19 所高中體育班開設749個招生名額，以及19校開設運動成績優良 學生單獨招生甄選187個名額，合計936個體育人才招生名額， 提供國中運動績優學生在新北就學發展多元入學方式。

教育局表示，新北市積極發展三級運動人才銜接， 暢通各項升學管道，針對國中升高中體育績優學生的升學方式， 包含體育班特色招生以及運動成績優良學生甄審、 甄試和單獨招生等模式， 新北市教育局近年透過體育班運動種類調整容納， 以及媒合公立高中職開設運動績優生名額，112學年度提供體育人 才多元入學管道，首度達到「校校有體優」目標， 其中運動績優生獨招名額較前一學年度增加44%， 期望為體育績優的學子們打開另一扇大門。

辦理運動績優生單獨招生學校除了原有中和高中、永平高中等12校 外，112學年度另新增北大高中、清水高中、新北高中、 樟樹實中，以及金山高中、石碇高中、雙溪高中等7校， 入學學生除了既有科班課程外，可持續進行專長訓練， 結合區域資源建置運動人才銜接體系，同時亦發展學校體育特色； 北大高中初次招收羽球運動績優生， 目標銜接三峽區域羽球運動選手。安溪國中校長池旭臺表示， 能夠讓運動績優的孩子在地就學，於熟悉的環境持續學習， 降低時間成本，免於舟車勞頓， 對學生選手的學習跟專長發展都是很大的幫助。

此外，板橋高中、新店高中及泰山高中於112學年度首次開設運動 成績優良學生甄試名額，招收擊劍、空手道及跆拳道等優秀選手， 甄選分發程序將由教育部委託之運動成績優良學生升學輔導委員會辦 理，預計將於2月底公告招生簡章。

甄選簡章可於新北市教育局網頁、 新北市體育資訊網或各招生學校網站下載，報名時間將在2023年5 月1日至3日展開，術科測驗於2023年5月6日舉行， 相關招生種類名額及術科測驗內容請詳閱各校簡章， 請符合報考資格之運動績優學生留意招生資訊及重要日程。

教育局長張明文指出，為暢通升學管道，將優秀人才根留新北， 期望新北各公立高中職皆提供體育人才多元入學管道，以拓展選手生 涯進路，達到適性揚才的目標，未來將持續提升學校體育環境， 讓留在新北的優秀體育人才獲得最好的照顧。

永平高中111學年運動績優生獨招(桌球)。(資料照 / 新北市教育局提供)

明德高中111學年高中體育班特色招生(角力)-資料照。(資料照 / 新北市教育局提供)