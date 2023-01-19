侯友宜與各國新住民圍爐　盼台灣「多元共融、團結共好」

過年前夕，新北市長侯友宜提前與來自包括墨西哥、 日本、印尼、越南...等各國的新住民圍爐，並各自端出拿手菜， 分享彼此家鄉的過年美食及習俗， 侯友宜也端出嘉義家鄉口味的蘿蔔糕說，台灣過年期間， 家家戶戶都會吃蘿蔔糕，象徵「好彩頭」、「步步高昇」。 侯友宜並表示，新北市是全台灣新住民人口最多的城市， 也是最多元族群融合的城市，期盼新北市及台灣這片土地， 都能秉持兼容並蓄的精神，「多元共融，團結共好」， 如同彩虹散發七彩之美。

侯友宜表示，台灣是多元族群融合而成， 其中新北市不但是全國人口最多的城市，更是新住民移居首選， 有將近11萬2千多人，占了全國新住民總數近2成， 因此新北市也是最能體現多元文化、族群融合的城市， 成為接軌世界的國際大城。

侯友宜並提到，新北市就像是美國紐約一樣，是國際移民的大城市， 許多人懷抱著夢想跟希望來到這裡，希望能夠打造溫暖的家， 迎向更好的生活，因此不論來自哪裡，屬於什麼族群，「 只要你在新北市落了地、生了根，這裡就是家，我們都是新北人， 我們都是一家人」。

侯友宜說，為了讓所有新住民都能在這片土地安居樂業、發光發熱， 他也以「人才培育、接軌全球、聚落營造、福利服務」 等四大策略推動政策，希望讓所有人都能在這片土地不斷成長茁壯， 開出美麗的花朵，擁有光榮感、歸屬感。

侯友宜並表示， 台灣之美就如同彩虹，彩虹之美就是因為七彩繽紛， 期盼大家都能以「多元共融，團結共好」的兼容並蓄精神， 不分族群、顏色，更不分黨派，用包容與關懷，串起愛的力量， 凝聚所有人的向心力，相信台灣這片土地、中華民國這個國家， 一定會安定、繁榮、永續。

在圍爐宴中，來自越南的卞柔勻，在台灣落地生根22年， 她自豪的說：「挖嘛係台丸人！」她是3D果凍藝術創作大師， 曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節烘焙金牌， 她帶來巧手烹煮的苦瓜鑲肉湯分享， 在越南過年要從正月初一到初七，除夕子時過後， 會到附近廟裡拜拜，折一些樹芽回家，象徵新生； 家戶必吃的苦瓜鑲肉湯，意涵苦盡甘來。

從印尼來台從事看護工作， 後來喜結良緣變成台灣媳婦的慕雅妮表示，在過年前齋戒月， 穆斯林會禁食、禁慾，等開齋月再回歸新生， 此時會享用椰奶雞及印尼粽，彼此祝福新希望。 曾為緬甸曼德勒航空公司空姐的張麗英，為愛降落新北市， 她特地做了緬甸椰絲湯圓，她說緬甸人過年習慣吃湯圓， 求團圓吉利之意。

原籍日本的永冶典子表示，在日本除夕夜， 全國大小佛寺廟都會響起鐘聲，大家也會去神社或佛寺參拜， 年菜則是將許多料理都塞在一層一層的盒子裡， 層層堆疊福氣與喜氣，稱之為御節料理。

來自中國大陸江西省蓮花縣的賀諺真則拿出家鄉的過年名菜蓮花血鴨 ，她說這道名菜是使用辛香料與鴨肉翻炒而成，色香味俱全， 尤其色澤鮮紅，在過年時非常討喜。

從墨西哥來台求學兼工作的 Memo Daniel Valadez，不僅會英語、西班牙語、法語，也會說中文，目前在台灣一家外商公司上班， 他說在墨西哥跨年時要吃葡萄祈福，每一顆代表一個月份， 因此要連吃12顆，代表一整年都會有好福氣。

侯友宜除了跟新住民們一起品嘗各國家鄉菜， 也端出蘿蔔糕與大家分享，並懷念小時候的過年時光，當阿嬤、 母親在忙著削蘿蔔、磨米時，他就會守在旁邊， 等蒸籠飄出陣陣蘿蔔糕香味，就忍不住流口水，父親也曾向他說， 蘿蔔絲要和糯米水均勻混合，蒸起來的蘿蔔糕才會綿密好吃； 最重要的是要先祭拜祖先神明後，子孫才能吃，代表敬天憫人。

社會局長張錦麗表示， 新北市設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站， 分布在29區，協助新住民各項生活適應，並透過各種方案來培力， 也提供各項資源協助，希望讓姊妹們在新北市都能當作新家鄉， 一起融入生活，開心「兔gether」過好年。