總預算案通過通刪300億 蘇貞昌面見總統料提內閣總辭

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）112年度中央政府總預算案於今（19）日下午三讀通過，歷經朝野協商，歲出部分改列為2兆6890億，歲入部分則增列至2兆5791億，預算案共計減列約300億元，刪減金額是自103年度以來最多，但1.10%的刪減比例則是最少。

立法院第10屆第6會期延會至今天，總算完成112年度中央政府總預算案三讀程序。以整體歲出觀之，社會福利支出居首位，其餘依序為教育科學文化支出、經濟發展支出、國防支出，其中國防支出創下歷史新高。另則，少子女化對策經費、教育經費、長照經費、住宅經費也都是史上最高。

中央社報導，總預算統刪300億元，通刪項目包括減列大陸地區旅費50%、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）5%。

另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含農委會防檢局、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）20%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）6%、對國內團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%，以及減列對地方政府補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）5%。

本次預算案提案逾4800案，歷經25小時協商仍有120案無法取得朝野共識，經溝通併案後仍有近百案，於今日院會進行表決，在3小時的表決中，民進黨團攜人數優勢，在野黨團提案無一通過。

行政院指出，行政院依總統蔡英文施政藍圖，112年度中央政府總預算是在衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點下審慎籌編，具有「持續照顧國人、壯大台灣」、「擴大挹注地方」及「還債金額2年來新高」3大特點。

總預算案三讀通過後，行政院長蘇貞昌赴立法院快閃向立委致意，並未在場中致詞或發表談話。隨後，蘇貞昌前往總統府面見總統蔡英文。

外界揣測蘇揆此番將當面向蔡英文提出內閣總辭，蔡可能將慰留，讓其留任至春節後。然而聯合報引述民進黨內人士指出，原先傳出的臨危受命組閣的陳建仁，在最後一刻動搖，蘇貞昌將爭取留任，該位黨內人士強調，「別小看蘇貞昌」。