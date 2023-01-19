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健保署人員疑盜賣個資至中國？ 內部調查：無攜出紀錄、外洩疑慮

健保署稱，謝員查詢十多筆資料，是為了進行公務員退休新規對健保署保費收入影響的評估分析，屬於職權範圍

By 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 15:20
健保署人員疑盜賣個資至中國？ 內部調查：無攜出紀錄、外洩疑慮

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）媒體披露中央健康保險署疑似個資外洩，甚至有盜賣個資至中國獲利情事。對此，健保署今（19）公布行政調查初步結果，否認資料外洩一事，籲各界勿過度聯想。

鏡週刊報導，健保署前主任秘書葉逢明、承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等人，涉嫌自2009年起，洩漏健保資料，時間長達13年。相關人等調閱的投保資料達十多萬筆，涵蓋我國11個情治單位，恐造成國安威脅。報導更指，葉逢明近年來密集前往中國，回台後家族成員帳戶就有大筆進帳，海內外坐擁新台幣10億元鉅款，懷疑是盜賣個資所得。

事件爆發後，引發全國關注，全案進入司法程序，健保署展開行政調查，今日針對謝員被指10餘年查詢超過13萬筆資料一事，說明結果，強調並無資料外洩情況。至於查詢3.5萬筆資料的李員，則尚在調查。

健保署表示，謝員於2018年8月3日至8日期間，有大量查詢約10多萬筆，但該期間的查詢內容，有公務依據，符合個資法第15條第1款之執行法定職務必要範圍內之查詢，目前也無證據顯示有資料外洩情況，請外界勿再過度聯想。

健保署指，因應2018年7月公務員退休月退年金改革制度實施，為了評估退休公務員若改變投保身分，對保費收入的影響，故謝姓同仁於2018年8月3日至8日針對「統計50歲以上公教人員投保情形及第3類保險對象年齡分布情形」進行統計分析。

健保署強調，本次統計分析調閱資料範圍為公務機關投保單位，而媒體報導的國安軍情單位，亦屬公務機關，故一併調閱資料，是為了統計分析而調檔，並非刻意針對特定國安機敏人員而調閱。目前並無該筆資料以USB存取攜出的LOG紀錄，望降低外界對個資有大量外洩的疑慮。

健保署也表示，已於1月16日完成全署同仁帳號權限使用現狀盤點，以業務所需權限最小化為原則，重新調整權限配置。日後將從以下面向加強資安防護工作。

  1. 加強管理調閱機敏資料之授權程序，建立系統提醒機制。
  2. 強化大量、機敏資料調閱及下載之審核機制，依資料量及機敏度分訂核准層級。
  3. 強化大量、機敏資料攜出管理，持續評估更佳化偵測作法。
  4. 資料調閱依業務目的不同，遮蔽個人資訊欄位顯示範圍，避免過多個資揭露等。
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