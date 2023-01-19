台灣1/19 新增COVID 本土18,024例、死亡48例

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增18,414例COVID-19確定病例，分別為18,024例本土個案及390例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,024例本土病例，為8,206例男性、9,807例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,775例)，高雄市(2,164例)，臺中市(2,145例)，桃園市(1,989例)，臺北市(1,917例)，臺南市(1,518例)，彰化縣(731例)，新竹縣(576例)，新竹市(486例)，苗栗縣(426例)，雲林縣(358例)，基隆市(354例)，屏東縣(342例)，宜蘭縣(245例)，嘉義縣(231例)，花蓮縣(208例)，南投縣(205例)，嘉義市(139例)，臺東縣(96例)，金門縣(72例)，澎湖縣(33例)，連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為25例男性、23例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增390例境外移入個案中，為224例男性、166例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月19日至今年1月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,284,494例確診，分別為46,240例境外移入、9,238,200例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,977例死亡病例。