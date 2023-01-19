通膨啃掉薪水 首相促加薪 日本5成大企業聽到了

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄喊話企業加薪，服飾大牌Uniqlo率先響應，開出了最高加四成的支票，其他企業看來也不能坐上壁上觀，根據路透最新調查，逾五成大型日企允諾，今年調薪在望。

日本正面臨40年來最嚴重通膨，岸田籲企業照顧員工，否則難以跟上通膨吃掉薪水的腳步。

在年度「春鬥」（Shunto）勞資協商前夕，路透委託Nikkei Research於12月23日至1月13日所做的調查發現，495間受訪公司中，24%的企業擬全面調高基本薪資，加上常態加薪。29%會定期加薪，另38%則尚未決定。

樂天證券首席策略師窪田真之（Masayuki Kubota）表示，岸田雖力促調薪，企業決定加薪之舉，卻非受首相或總統左右，而是需要更好的人力資源，達到成長目標。若公司缺乏競爭力，加薪只會增加成本，使營運惡化。

路透去年10月的調查中，僅10%表示會加薪，如今則增至34%，調幅至少3%。不過，大企業有能力配合政府喊話，但支撐日本經濟主力的中小型企業，前景卻非如此樂觀。

企業主、經濟分析師與官員坦言，小公司通常不太願意加薪，畢竟這意味得將成本轉嫁到顧客身上，卻可能因此流失顧客，風險太大。

該調查還發現，大企業對岸田政府史無前例的大規模擴軍計畫，不太買單。為了因應中國、北韓威脅，日本2023至2027年內，國防預算擬破40兆日圓。為了支應此一支出，2024財政年度起，企業附加稅將從4%增至4.5%。54%企業支持擴軍，但僅29%支持調高企業稅率。