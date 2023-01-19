真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）改編金庸武俠巨作《天龍八部》，甄子丹監製、導演及主演《喬峰傳》，由香港電影金像獎最佳女主角得主劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出，台灣將於2023賀歲檔期上映。
《葉問》系列男主角，香港男星甄子丹導演的最新武俠動作片《天龍八部喬峰傳》，已於台灣舉辦試片會，由甄子丹飾演金庸筆下最具悲劇性的人物－喬峰，在片中大秀打狗棒及降龍十八掌看得過癮，故事設定在北宋期間，宋朝因長期重文輕武遭契丹人入侵，內憂外患下又因慕容復私心復辟燕國遭到挑撥。
喬峰曾是丐幫幫主，不僅武功蓋世還有一副俠義心腸，但在敵人的挑撥下意外成為整個江湖的頭號敵人，為了查明自己身世之謎及保命，不惜痛下殺手滅門聚賢莊，更被風情萬種的馬夫人始計誤殺愛人阿朱悲劇收場，但故事最後留下伏筆帶來一絲希望，整部戲有精彩的武打場片、磅礡的配樂及震撼大場面獲好評，適合過年期間闔家觀賞。
飾演阿朱的女星陳鈺琪及甄子丹 。
被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹說，拍了多年動作武打電影，
甄子丹表示，這部電影其實是在經費不多、
惠英紅及張兆輝。
劉雅瑟飾演阿紫，喬峰是她姊夫。
針對角色，甄子丹透露，「我覺得喬峰這個角色很有魅力，
甄子丹認為，喬峰這個人物和故事對現代人也有一種啟示和鼓勵，「
甄子丹飾丐幫幫主喬峰。
《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰（甄子丹 飾）英雄俠義，受武林擁戴，
台灣將於1月20日上映，一起來看預告！
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