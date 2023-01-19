真男人！甄子丹領銜《天龍八部喬峰傳》台灣磅礡上映　金庸筆下悲劇代表堅守天下正道

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）改編金庸武俠巨作《天龍八部》，甄子丹監製、導演及主演《喬峰傳》，由香港電影金像獎最佳女主角得主劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出，台灣將於2023賀歲檔期上映。

《葉問》系列男主角，香港男星甄子丹導演的最新武俠動作片《天龍八部喬峰傳》，已於台灣舉辦試片會，由甄子丹飾演金庸筆下最具悲劇性的人物－喬峰，在片中大秀打狗棒及降龍十八掌看得過癮，故事設定在北宋期間，宋朝因長期重文輕武遭契丹人入侵，內憂外患下又因慕容復私心復辟燕國遭到挑撥。

喬峰曾是丐幫幫主，不僅武功蓋世還有一副俠義心腸，但在敵人的挑撥下意外成為整個江湖的頭號敵人，為了查明自己身世之謎及保命，不惜痛下殺手滅門聚賢莊，更被風情萬種的馬夫人始計誤殺愛人阿朱悲劇收場，但故事最後留下伏筆帶來一絲希望，整部戲有精彩的武打場片、磅礡的配樂及震撼大場面獲好評，適合過年期間闔家觀賞。



飾演阿朱的女星陳鈺琪及甄子丹 。

被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹說，拍了多年動作武打電影， 近年好希望能拍出一個不一樣的古裝武俠世界， 這次雖然是改編金庸的《天龍八部》， 但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》， 加入新的想法及拍法。

甄子丹表示，這部電影其實是在經費不多、 非常有限的時間和資源下拍攝， 整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作， 但慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足的信任支持， 大家都是不計酬勞，每天工作20小時去完成這個項目， 為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰， 將一個新的武俠片想法帶給觀眾。



惠英紅及張兆輝。



劉雅瑟飾演阿紫，喬峰是她姊夫。

針對角色，甄子丹透露，「我覺得喬峰這個角色很有魅力， 他除了一身好武功，更有著一身傲氣， 同時有著大丈夫光明磊落的性格。無論他如何被人冤枉、侮辱， 都一一承擔，有著一個無窮強大的內心和忍耐力。」

甄子丹認為，喬峰這個人物和故事對現代人也有一種啟示和鼓勵，「 無論他身受多少指責，但只要無愧於心，喬峰仍是會光明地去面對。 」如同在電影裡的台詞，「我守護的不只是這片土地，是天下人的正道。」



甄子丹飾丐幫幫主喬峰。

《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰（甄子丹 飾）英雄俠義，受武林擁戴， 卻突遭指認爲外來入侵的契丹人而衆叛親離。追尋身世之謎， 尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱（陳鈺琪 飾）相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波， 直至阿朱因馬夫人（王君馨 飾）設計而被喬峰誤殺，喬峰終查出一切皆是慕容復（吳樾 飾）爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復，誓言報仇雪恨。

台灣將於1月20日上映，一起來看預告！

以上劇照由華映娛樂提供