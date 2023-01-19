敢於對抗北京 台灣總統蔡英文入選影響全球局勢5女性

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2022年全球局勢風雲變色，瑞士媒體列出引領世界走向2023年乃至新時代的5位關鍵女性，台灣總統蔡英文因敢於率領國家抗衡北京而入選。

瑞士最大民營媒體集團Tamedia旗下的「24小時」（24 heures）和「日內瓦論壇報」（La Tribune de Geneve）選出2023年最值得關注的5位女性，分別為我國總統蔡英文、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、法國總理柏納（Elisabeth Borne）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及英國王后卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）。

5位獲選的女性：芬蘭總理馬林、法國總理柏納、美國副總統賀錦麗、台灣總統蔡英文以及英國王后卡蜜拉。（圖／翻攝自日內瓦論壇報官網）

報導指出，蔡英文是台灣首位女性元首，更是「敢於對抗北京的總統」，作為自由捍衛者而成為北京的眼中，對將台灣視為其領土的中國「寸步不讓」。儘管蔡英文一度飽受「厭女」與性別歧視的言論，但這位「在社群網站上張貼與貓咪合照、單身無子嗣的學者卻令人肅然起敬。她支持香港民主運動的立場更吸引著以認同與社會政策為傲的年輕族群，例如台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法的地方。」

文章指出，蔡英文將俄烏戰與中國犯台企圖進行對比，重申捍衛民主生活與人民沒有妥協空間。2024總統大選在即，今年台海局勢必再度升溫，蔡的言行將舉足輕重。

馬林34歲成為芬蘭史上最年輕的總理，18位內閣成員中有10位女性，在疫情間領導出色，使該國成為歐洲死亡率最低的幾個國家之一。此外，她無懼莫斯科軍援烏克蘭、打破芬蘭中立傳統申請加入北大西洋公約組織（NATO），被稱為「挑戰（俄國總統）普丁的總理」。

柏納在動盪的法國政壇穩坐總理之位，以過人的領導力，多次援引憲法第49.3條，在沒有議會多數支持下，強制一讀通過數個關鍵法案與預算案，並挺過在野黨數次提出的不信動議，被稱為「總理府黑馬」。目前她正力推總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內最具爭議的退休制度改革，即便面臨全國罷工與抗議，柏納堅定表示接受對話與協商，但不會退縮。

美國副總統賀錦麗為該國首位女性與黑膚色副元首，象徵多元文化，卻因能見度與行動不足，被選民認為居於總統拜登（Joe Biden）的陰影壟罩。報導指出，若拜登無意競選連任，賀錦麗有望於2024年成為美國首位女總統。

卡蜜拉因與查爾斯三世的婚外情醜聞，曾為英國人最憎惡的女性，直到2005年英國女王伊莉莎白二世點頭成全兩人的姻緣，並在2022年成為英國王后。如今卡蜜拉投身慈善、力掃君主制舊習，與英王二人身繫大英國協君主制的角色與未來發展。