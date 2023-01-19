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台灣協助立陶宛發展半導體業 宣布開放立國牛肉進口

台灣工研院近日與立陶宛Teltonika集團簽署價值約1400萬歐元的合作協議書，將協助立陶宛發展半導體製造技術、建立產能。Teltonika將投入400萬歐元，台灣外交部將投入1000萬歐元。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/19 10:18
台立經濟合作成果發表記者會18日在立國首都維爾紐斯舉行，雙方宣布將在半導體、再生能源、醫療科技等領域展開合作，以及台灣正式開放進口立陶宛牛...

台立經濟合作成果發表記者會18日在立國首都維爾紐斯舉行，雙方宣布將在半導體、再生能源、醫療科技等領域展開合作，以及台灣正式開放進口立陶宛牛...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣與立陶宛將在半導體等領域展開合作，立陶宛高科技集團Teltonika將獲授權使用台灣工研院的半導體晶片製造技術及設備，建立該國半導體產業發展基礎，立國外交部長藍斯柏吉斯表示，與台灣的半導體合作具歷史性意義。

台灣與立陶宛經貿往來日益頻繁，產業合作越發密切。中央社報導，「台立經濟合作成果發表記者會」18日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，宣布台灣將與3家具國際競爭優勢的立陶宛企業正式展開合作，包括台灣工研院協助立國Teltonika集團發展半導體技術，國發會所設立之「中東歐融資基金」通過對立國太陽能科技企業SoliTek的800萬歐元融資案，以及國發會所設「中東歐投資基金」通過對專精於醫療影像人工智慧解決方案的立國企業Oxipit的350萬歐元投資案。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，與台灣的半導體合作具歷史性意義。

台灣駐台代表黃鈞耀表示，半導體是由民主國家主導的重要科技，台灣將持續推動合作，落實民主價值夥伴關係。此外，台灣也將持續開拓與立陶宛在不同領域的合作，並宣布台灣正式開放立陶宛牛肉和牛肉產品進口，期待相關商品在台灣上市。

外交部長吳釗燮在預錄致詞指出，台灣透過工研院協助立陶宛高科技集團Teltonika拓展半導體技術、培育人才，外交部並將投入1000萬歐元。吳釗燮指出，台立兩國同處民主國家抵抗威權主義擴張的前緣，世界在此見證民主陣營相互支援、促進雙方經濟成長、攜手打造具韌性的民主供應鏈。

工研院近日與Teltonika簽署價值估計約1400萬歐元的合作協議書，將協助立陶宛發展半導體製造技術、建立產能。Teltonika將投入400萬歐元。

立陶宛經創部新聞稿指出，工研院將與Teltonika分享足以成為立陶宛晶片產業發展基礎的技術。據協議，Teltonika將獲授權使用工研院的半導體晶片製造技術及設備，並取得工程專業訓練協助。阿爾莫奈特說，與台灣合作有助立陶宛加速發展相關產業。

根據立陶宛經創部，台灣方面預計提供應用範圍涵蓋能源管理、電動車充電、家用與工業用電子設備等的技術。若計畫執行順利，Teltonika將可提供晶片設計、封裝、測試等服務。計畫具體細節預計約兩年時間、至2025才能定案，建立生產設施則需再花兩年，也就是最快於2027年啟動生產。

Teltonika創辦人、總裁鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）感謝台灣政府的信任以及立陶宛政治界的協助。他相信與台灣的合作有助立陶宛與全球最先進國家齊頭並進。他也期待能在2029年以前展開生產作業。
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